El Gobierno sugiere que el bono por $ 5.000 se negocie sector por sector

El compromiso del Gobierno de avalar que el sector privado otorgue un bono extraordinario de 5.000 pesos - pagadero en dos partes (noviembre y enero)- fue el resultado de la reunión que mantuvieron la CGT, el sector empresario y el ministro de Producción, Dante Sica y el secretario de Trabajo, Jorge Triaca.



De acuerdo al comunicado oficial de Producción el Gobierno tiene la intención de "impulsar una compensación extraordinaria no remunerativa de hasta 5000 pesos" con el objetivo de recomponer el salario real de los trabajadores.



Sin embargo, y a pesar de que Héctor Daer pidió al término de la reunión que el bono sea implementado a través de un decreto, la letra oficial habla de que "la aplicación del bono se definirá de acuerdo a la situación de cada sector".



Daer, quizás anticipándose que el Gobierno intentará que la compensación sea "voluntaria" advirtió "esperemos que mañana tengamos el decreto con la letra chica para analizarlo este jueves en la reunión del Consejo Directivo de la CGT". Ya que solo si el bono se determina por decreto y con "carácter imperativo y universal", la CGT podría "reconsiderar su postura" de convocar a un paro nacional.



Al respecto, en fuentes de la Casa Rosada consultadas por ámbito.com admitían que el momento "vemos difícil que los estatales puedan ser beneficiados con este bono", máxime si se tiene en cuenta que el Gobierno está abocado a bajar el déficit fiscal.



Por el lado empresario tampoco las cosas son tan fáciles para acceder a esta iniciativa. Este martes se conoció la caída de la actividad industrial del 11,5%, baja similar a la ocurrida durante la crisis internacional del 2009. La construcción tampoco se quedó atrás con una disminución de su actividad del 4.2% y los meses venideros no anticipan que la situación vaya a revertirse.



"Nuestra preocupación hoy es mantener los puestos de trabajo", confesó a este medio un importante industrial. Justamente uno de los temas que se conversaron en la reunión fue que ante la eventualidad de tener que despedir personal se establezca "de manera obligatoria una instancia previa a un despido, que sería una audiencia en el Ministerio de Trabajo", según informó Daer.



En tanto, para Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la Construcción la reunión "fue muy buena reunión, se avanzó bastante en ver la posibilidad de un bono que recomponga parcialmente el salario de los trabajadores".



La Unión Industrial Argentina a través de un comunicado sobre el bono señaló "se destacó la relevancia mantener el poder adquisitivo para sostener el mercado interno aunque se planteó que muchos sectores de las PyMEs industriales y economías regionales están atravesando un momento sumamente complejo", abriendo el paraguas en el sentido de que no todos los sectores podrán hacer frente a este bono.



De hecho el comunicado lista una serie de medidas necesarias para revertir la crítica situación industrial, medidas que van desde Financiamiento; Política laboral (agilidad y ampliación en el otorgamiento de los Programas de Recuperación Productiva (REPRO) para las empresas que atraviesan coyunturas más delicadas) y Política tributaria; entre otros.



Por su parte CAME afirmó también a través de un comunicado oficial que "no todos los sectores pueden afrontar un bono de 5 mil pesos. Para los pequeños comercios y medianos comercios es inalcanzable".



En el encuentro también se habló de que los tres sectores (Gobierno, sindicalismo y empresarios) trabajen en conjunto para crear mecanismos "que permitan la preservación del nivel de empleo, los salarios y la actividad económica".



El jueves que viene la CGT se reunirá para evaluar el proyecto de decreto que, por el momento, parece ser más una iniciativa voluntaria.



• Salarios







Lo cierto es que este encuentro tripartito obedece a la compleja situación salarial y económica en momentos en que la mayoría de los acuerdos paritarios arrojan un grave deterioro del salario tras la aceleración inflacionaria de los últimos meses, que en algunos casos alcanza a los dos dígitos. Es que la mayoría de los acuerdos paritarios arrojan un deterioro del salario tras la aceleración inflacionaria de los últimos meses, que en algunos casos alcanza a los dos dígitos.



Con una expectativa de inflación completamente distinta a la presente, en la primera parte del año los sindicatos acordaron ajustes del orden del 15 al 20%. Estos incrementos fueron ampliamente superados por una inflación que se ubica en torno del 38/40%, según cálculos privados, en lo que va del año.



Particularmente, la suba del costo de vida se disparó en los dos últimos meses, ya que según la medición del INDEC la suba de los precios al consumidor fue de 6,5% en septiembre y, de acuerdo a cálculos de las consultoras privadas, el incremento en el mes pasado habría sido cercano a 5,5%.



Para noviembre se espera una desaceleración en la marcha de los precios - en la Casa Rosada se recibieron con optimismo primeras noticias que dan cuenta de la posibilidad que el índice se contraiga a cerca de 3% -, pero de todas formas el deterioro salarial es considerado severo.



La disparada de los precios de los últimos meses ya ha provocado que casi la totalidad de los grandes gremios estén rezagados respecto de la inflación acumulada desde el momento en que se firmó su correspondiente paritaria.



De los 13 principales acuerdos paritarios, en 10 casos el salario registraba pérdidas en lo que va del año, según un análisis de Synopsis Consultores. Pocos casos escapan a la regla. En los últimos días, los gremios Bancarios y Camioneros lograron acuerdos con ajustes de 40%. En el caso particular de los bancarios, lograron un ajuste de 12% en octubre que les permitió ponerse por encima de la inflación.



En el otro extremo, el mayor deterioro correspondió a la Unión Ferroviaria - con un retroceso de 12,4% acumulado a septiembre pasado- pero también se registran caídas importantes en el gremio más numeroso - Comercio, con una disminución de 9,1% -.



En medios del Gobierno se comenta que el aumento de emergencia de 5.000 pesos bajo estudio apunta a una recomposición parcial de los asalariados, particularmente los de menores ingresos. Se busca así compensar la pérdida de poder adquisitivo que fue marcada para estos segmentos - cálculos privados arrojan que en lo que va del año, los alimentos subieron 40% -.



También se apunta a moderar la pronunciada disminución que está experimentando el nivel de actividad, tras la violenta suba del tipo de cambio y la imposición de elevadas tasas de interés en términos reales.