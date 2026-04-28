Michael Bublé le contó a Lily Allen sobre la canción suya que usaba Lanata y el momento se volvió viral

En una entrevista descontracturada revivió la cortina de PPT y dejó una perlita inesperada sobre el viejo ciclo periodístico.

Una entrevista distendida en la televisión británica terminó generando revuelo también en Argentina. El protagonista fue Michael Bublé , quien durante una charla con Lily Allen recordó un detalle muy particular vinculado con el programa de Jorge Lanata .

Entre risas y anécdotas, el cantante canadiense mencionó que el ciclo del periodista argentino usaba como cortina uno de los temas más reconocidos de la artista británica: “Fuck You” , lanzado en 2009 y convertido con los años en una marca registrada de Periodismo para todos. La reacción de Allen fue inmediata: sorpresa total.

Como si eso fuera poco, Bublé sumó un comentario sobre la economía argentina que desató carcajadas en el estudio. Su frase sobre los pesos argentinos volvió a circular en redes y muchos usuarios la rescataron como otra de esas perlitas imposibles de dejar pasar.

Durante la conversación televisiva, Michael Bublé recordó que en Argentina el programa de Jorge Lanata tenía como apertura el tema “Fuck You” , uno de los grandes hits de Lily Allen. La canción, publicada como parte del álbum It’s Not Me, It’s You, ya había quedado muy asociada al ciclo político y periodístico que durante años se emitió por El Trece.

Para buena parte del público argentino, ese tema funcionaba casi como una firma sonora de PPT. Apenas arrancaban los primeros acordes, muchos ya sabían que se venía una nueva editorial fuerte de Lanata. Bublé lo contó con naturalidad, casi como quien tira una anécdota de backstage, pero el dato generó revuelo porque conectó dos universos muy distintos: la televisión política argentina y el pop británico de los 2000.

La referencia también volvió a poner sobre la mesa el peso cultural que tuvo el programa de Lanata, que convirtió esa canción en parte de su identidad. Incluso distintas fuentes internacionales registran que “Fuck You” fue elegida como canción principal de Periodismo para todos.

Michael Bublé

Lily Allen y la sorpresa al enterarse del uso de su tema en televisión argentina

La reacción de Lily Allen fue probablemente lo más comentado del momento. La cantante mostró una mezcla de sorpresa y curiosidad al enterarse de que su canción había tenido ese recorrido en la televisión argentina.

No parecía tener demasiado registro del impacto local del tema, algo lógico si se piensa en la cantidad de usos internacionales que puede tener un hit de ese calibre. Pero cuando Bublé explicó el contexto, la escena se volvió muy divertida.

“Fuck You”, que originalmente fue escrita con una fuerte carga crítica y tono irónico, terminó teniendo una segunda vida como apertura de un programa de investigación periodística en Argentina. Esa resignificación llamó la atención incluso fuera del país.

En redes, muchos usuarios recordaron la época dorada de PPT y remarcaron que era imposible separar la canción de la figura de Lanata. Otros, más nostálgicos, comentaron que escuchar esos primeros segundos todavía los transporta directo a los domingos a la noche frente al televisor.

“Eres tan rica en pesos”: el chiste de Michael Bublé sobre la moneda argentina que causó risa

Como si la anécdota musical no alcanzara, Michael Bublé también dejó una frase que se volvió meme casi de inmediato. En tono de broma, lanzó: “Eres tan rica en pesos, que no tienes idea”, cuando la cantante reclamó las regalías por el uso de su canción.

La ocurrencia provocó risas instantáneas en el estudio y rápidamente empezó a circular en X, donde muchos usuarios argentinos la tomaron con humor y bastante resignación, porque cuando se habla del peso y su valor, el chiste se entiende demasiado rápido.