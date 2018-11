Macri contra la gestión K en Aerolíneas: "Con lo malgastado se podrían haber hecho obras para prevenir las inundaciones"

El presidente Mauricio Macri utilizó sus redes sociales para referirse al temporal que azotó buena parte del Conurbano bonaerense durante el fin de semana, al tiempo que dijo estar a disposición de la gobernadora María Eugenia Vidal. Sin embargo, el primer mandatario aprovechó la ocasión para volver a cuestionar la administración anterior de Aerolíneas Argentinas.



"Da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto", dijo Macri.



Da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 11 de noviembre de 2018





Es la segunda vez en menos de una semana que el Presidente cuestiona a la aerolínea de bandera. La primera de ellas fue el jueves, cuando pidió a los gremios de trabajadores de Aerolíneas Argentinas que "se sienten" con las autoridades de la empresa para encarar negociaciones de modo que la compañía no requiera más aportes del Estado nacional para su funcionamiento.



"Desde que Aerolíneas se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses", señaló Macri desde Pilar mientras se llevaban a cabo medidas de fuerza que implican la cancelación de más de ciento cincuenta vuelos.



En este marco, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, tildó de "irresponsables" a los gremios aeronáuticos por el paro del jueves y los acusó de pretender "mantener privilegios distorsionados", a la vez que rechazó la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas.



"Una vez más, vemos una tremenda irresponsabilidad de la dirigencia sindical aeronáutica, poniendo obstáculos a la gente y perjudicando a Aerolíneas Argentinas. El jueves volaron todas las compañías menos Aerolíneas. No están entendiendo el desafío que tenemos de que sea una empresa sustentable", señaló Dietrich.



Tras asegurar que "hay cero posibilidades de privatización" de Aerolíneas, el funcionario indicó: "Al final, no se termina de entender por qué paran. La única realidad es que terminan parando por eso que llaman una asamblea, y aunque dicen que es por una hora, termina siendo por diez".