Alquileres: Ciudad lanza un sistema para inquilinos sin garantía inmobiliaria

El Gobierno de la Ciudad lanzó un programa de garantías que busca dar una solución a las personas que no cuentan con garantía inmobiliaria para alquilar y promete bajar la mitad el costo para ingresar. El sistema propone ofrecer como garantías, seguros de caución con un costo menor al de mercado y con la posibilidad de pagarlo en cuotas.



El programa Garantía BA fue desarrollado por el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) y tras un convenio con las asociaciones de seguro, las compañías adheridas podrán ofrecer seguros de caución a un valor diferenciado. En general estos seguros suelen costar tres alquileres, con este programa pueden valer hasta uno y medio, aunque la mayoría cobrará uno, adelantaron a ámbito.com desde el gobierno porteño.



"Buscamos que el mercado sea transparente, que tenga mucha previsibilidad tanto para el inquilino como para el propietario", explicó a este medio Hernán González, director general de créditos del IVC quien aseguró que el programa fue consensuado con las cámaras de propietarios y las inmobiliarias.



En los contratos regulares de alquiler para ingresar a una vivienda al futuro inquilino se le pide un departamento de capital como garantía, esto hacía que mucha gente no pudiera acceder o salieran a comprar garantías a un costo elevado. Por ejemplo, para un alquiler de $ 12.000, sin garantía propietaria se necesita el equivalente a 5 alquileres: dos del costo de la garantía, más dos de depósito, más el primer mes por adelantado. Todo eso suma unos $ 60.000.



Con este tipo de garantía-seguro el costo de entrada se reduce a $ 18.000 o menos, según la cantidad de cuotas que se financie. "Este seguro de caución da mucha más seguridad a los contratos y buscamos que más propietarios se animen a poner sus propiedades en alquiler", definió González.



La presentación se llevó a cabo en el Palacio Lezama de La Boca.



El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó el lanzamiento acompañado por el presidente del IVC, Juan Maquieyra. El jefe comunal destacó que se trata de un plan "que no le cuesta un peso a la Ciudad" pero que, al poner en contacto a los vecinos con empresas aseguradoras, "sirve para darle una mano" a los que alquilan y a los propietarios.



Según informó el Gobierno de la Ciudad, además, en algunos casos, el IVC otorgará un subsidio para que la garantía sea aún más accesible. El sitio del IVC ya muestra siete compañías aseguradoras que ofrecen diversos esquemas de seguros, desde aquellos que aceptan ingresos informales y aceptan hasta 36 cuotas con interés, hasta los que requieren recibos de sueldo para otorgar la garantía.



Como ejemplo, se hizo referencia a un alquiler de $10.000, con una duración de contrato de 24 meses, en donde el monto asegurado sería de $ 240.000 y el costo final sería del 4%, o sea, $ 9.600. González anticipó que además del seguro de caución las compañías podrán ofrecer seguros contra daños dentro del canon (alquiler) de uno y medio.



"El propietario podrá acceder a este seguro de daño que va a cubrir hasta el 30% del valor del contrato. Entonces, en lugar recibir un mes de depósito, la compañía le asegura se hará cargo si el inquilino hace algún daño al inmueble", explicó.



Los requisitos para acceder son ser mayor de 18 años y contar con un ingreso total familiar superior a dos e inferior a siete salarios mínimos lo que, a partir del 1 de diciembre, estaría comprendido por la banda que va desde 22.600 hasta 79.100 pesos.



Además no tener antecedentes financieros desfavorables, no estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios y el alquiler mensual no deberá superar el 30% de los ingresos netos mensuales declarados.