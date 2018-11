D'Onofrio aseguró que la revancha se jugará "en River y con público"

El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, se mostró "totalmente de acuerdo" con la postergación de la revancha de la final de la Copa Libertadores, aunque apuntó contra su par de Boca, Daniel Angelici, por haber modificado su postura del sábado y "faltar a su palabra".



"Yo no tengo ninguna comunicación ni me ha llegado nada a River para hablar sobre la solicitud de puntos que hizo Boca. No me cabe la menor duda que se va a jugar el partido", explicó en conferencia de prensa en el estadio "Monumental".



En ese sentido, admitió estar "sorprendido" por la postura de Boca, porque River "generosamente" se prestó a la postergación el sábado y el domingo, pese a que el presidente de FIFA, Gianni Infantino, le dijo a Angelici que el partido tenía que jugarse a las 19:15.



"El presidente de la FIFA le dijo delante mío a Angelici que el partido se jugaba a las 19:15. Yo le dije al oído que tenía mi solidaridad a Angelici, que volvió a la reunión y contó la situación de los jugadores, y River no quería tener ninguna ventaja", recordó.



"Cualquier cosa que me estén agregando a esto sería falta de palabra, no es válido y no es lógico. Es en River y con gente el partido", agregó.



D´Onofrio, tras la segunda postergación del partido por parte de la Conmebol, se reunió en la concentración del "Monumental" junto al entrenador Marcelo Gallardo y el secretario del club, Enzo Francescoli.



La postura que el presidente "millonario" esgrimirá en nombre del club ante la Conmebol es que el partido debe jugarse y que la agresión al micro de Boca se produjo fuera del anillo de seguridad que le corresponde a River para brindar protección al plantel visitante.



"La primera reflexión es que es una pena enorme, un River-Boca que está esperando el mundo, que por 15 inadaptados tenemos que vivir todo esto, tengo una sensación de dolor, como tienen los hinchas que esperaban una fiesta", expresó D´Onofrio.



El mandatario riverplatense indicó que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le comunicó hoy a las 12.00 que "el partido se jugaba, me lo comunicó a mí porque teníamos la responsabilidad de abrir el estadio para el público".



"A las 14:00, antes que hablara por Fox, intentó hablar conmigo, no vi la llamada, lo hizo público y después habló conmigo. Le dije que estaba totalmente de acuerdo con postergar", aseveró.



• Plantel liberado hasta el lunes.



El entrenador de River, Marcelo Gallardo, licenció al plantel hasta este lunes a la tarde luego de la postergación de la final de la Copa Libertadores decidida por Conmebol, y el martes viajará a Mar del Plata para esperar la semifinal de la Copa Argentina frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, pautado para el próximo miércoles.



Los jugadores bajaron con sus pertenencias desde la concentración y transitaron el anillo interno del estadio "Monumental" en silencio, sin querer mantener contacto con la prensa.



El plantel retornará a las prácticas este lunes por la tarde en el predio de Ezeiza, mientras que el martes viajará rumbo a Mar del Plata para esperar el encuentro frente al "Lobo", clave en su intención de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2019.