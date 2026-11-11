El head of Corporate Finance en Naranja X destacó la importancia de la previsibilidad en las finanzas durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones.

El head of Corporate Finance en Naranja X , Nicolás De Giovanni , se refirió a la importancia de la previsibilidad en las finanzas para generar un buen score crediticio durante su participación en el segundo panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones .

En el evento, moderado por el periodista especializado y editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré , De Giovanni resaltó que entre las operaciones de crédito “hay muchísimas, algunas más complejas y otras más simples y para pacientes menos sofisticados en términos financieros como las que ofrece Naranja X”, al agregar que existen “algunas de corto y de largo plazo, así como bonos duales con tasas muy interesantes en distintas monedas”.

A su entender, lo que hubo fue un cambio de comportamiento en los clientes. “El público entiende que, con la baja de la inflación, lo que era la licuación de la deuda fue mucho tiempo una decisión inteligente, pero hoy empieza a apretar un poco más el bolsillo respecto a los precios relativos y entiende que, en la medida que pueda, ahorrar es una idea muy inteligente a los efectos de generar su propio score crediticio y sus bases de liquidez para afrontar la coyuntura actual ”, expresó.

Y graficó: “El ajuste de precios relativos hizo cambiar la idea de que adelantar el consumo era una buena idea y hoy es más la previsión, cuidar los gastos más prioritarios y cuidar ese peso adicional, que sirve en muchos casos para calificar a las personas como alguien que puede tener un comportamiento de ahorro o previsibilidad del flujo de fondos para mejorar en términos de score y, en caso de necesitarlo, poder apalancarse con crédito en caso de necesitarlo ”.

De Giovanni puso la mira en el desarrollo del crédito y reflejó: “Si bien el corazón de Naranja X es dar préstamos, estamos tratando de incorporar cada vez a más personas”. Sobre este proceso de inclusión, relató que “ la mitad de la economía está en la informalidad y entonces las características crediticias del cliente se empiezan a desdibujar ”.

Por eso, mencionó como objetivo “tratar de comunicarle de la mejor manera a la gente cómo mejorar su score crediticio para tener acceso a mayores montos y a mejor tasa”. En ese sentido, manifestó que “cuando no podés depender de los burós, el ahorro y la previsibilidad de la persona en el flujo de caja es una de las principales métricas” y agregó: “Nuestro motor, que se llama Brain X, mira aspectos como el flujo de caja o la estabilidad de ingresos y fondos. La utilización de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) también sirve muchísimo”.

“Entiendo que el BCRA también va a salir con los códigos de descuento para un crédito, donde la voluntad de pago pasa a estar más esquematizada y esto habilita al banco o financiera a prestar más monto, por más plazo y a menores tasas. Es un win win para todos que no depende de la rentabilidad, sino de si la entidad tiene el capital para prestar”, redondeó.

La inclusión financiera como clave

Por otra parte, De Giovanni resaltó que Naranja X “tiene como meta la inclusión financiera” y afirmó: “Hay un potencial inmenso para captar gente que está en la informalidad y muchas entidades tradicionales no tienen esos motores propios para poder integrarla, Pero eso es fundamental para que el crédito sea el motor de la expansión económica”.

Sobre los productos, además de las SGR mencionó la creación de cuentas compartidas. “Puede haber hasta diez cotitulares, en un esquema de ahorro compartido que genera seguridad sobre el flujo de caja que permite al individuo generar score crediticio. Lo utilizan los maestros para ahorrar en conjunto o una casa donde viven varias personas, por ejemplo”, contó.

Con respecto a los elevados niveles de morosidad que se registraron en los últimos meses, analizó que “quizás muchas personas en la desesperación tomaron crédito con muchas organizaciones en simultáneo y no fue un problema de mal score crediticio, sino de que llegó tarde la información”.

El uso de la inteligencia artificial

Sobre este punto, De Giovanni señaló que “la disciplina financiera es muy importante en el manejo de cajas de las empresas, porque muchas terminan mal no por rentabilidad, sino por un descalce de caja o problema en el flujo de fondos” y vinculó ese tema a que “es algo que hoy con la inteligencia artificial es bastante más fácil de prever.

“En Naranja, gran parte está gobernado por la IA bien utilizada. Somos una compañía que se adecuó muy rápido y estamos llevando ese avance hacia la experiencia del cliente, como un asesor autónomo que pueda detectar los problemas antes de que sean un reclamo o a nivel interno para la toma de decisiones”, valoró.

Y graficó: “Con IA, armando el caso de negocio con la mirada crítica del humano, hace que lo que llevaba una hora de discusión se resuelva con un video en diez minutos. Por solo tres o cuatro dólares”.