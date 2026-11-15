Santiago Migone, exfuncionario de Javier Milei: “A principios de año, nadie vio venir el estancamiento actual”

Para el economista, el año cierra con una macro sólida, pero con la actividad estancada. Apunta al crédito en dólares como clave para la recuperación y descarta una turbulencia cambiaria como la de 2025. Tras la visita del Papa, advierte que Milei debería explicar mejor cómo sus reformas buscan mejorar la vida de la gente.

El papa León XIV llegó a la Argentina en su primera visita como pontífice y puso fin a 39 años sin la presencia de un jefe de la Iglesia católica en el país . En su primer discurso, pronunciado en el Palacio Libertad ante el presidente Javier Milei, dejó una definición con fuerte contenido económico y social: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

La frase llegó en un contexto en el que la inflación de octubre fue del 2,2% mensual y del 33,1% interanual , mientras que la pobreza habría vuelto a crecer: según una estimación de la consultora ExQuanti, alcanzó a 16,2 millones de argentinos en el tercer trimestre de 2026 , casi 3,4 millones más que un año antes. Con otra metodología, Equilibra la ubicó en el 44,9% en el primer semestre , muy por encima del 32,3% que informó el INDEC.

En ese escenario, Santiago Migone, exsubsecretario de Producción del gobierno de Javier Milei hasta agosto de 2025 y actual gerente de Desarrollo de Negocios en VetaCap , considera que, de algún modo, el oficialismo tendría que responder al mensaje de León XIV.

A su juicio, el discurso oficial "a veces termina siendo un poco autorreferencial" y, en lugar de insistir en que "gastar es malo" y "el Estado es malo", el Gobierno debería explicar que sus reformas apuntan "a que la gente viva mejor en el largo plazo" .

De todos modos, el economista destaca la "fortaleza macroeconómica llamativa" con la que cierra el año y asegura que "la macroeconomía está muy sólida" . Pero advierte que la actividad llega estancada, que el empleo es clave y que la gran duda para 2027 "es si va a haber una reactivación o no" .

Para lograrla, sostiene que el crédito, sobre todo en dólares, "va a ser la clave". Aun así, se muestra muy optimista respecto de que "no va a haber una gran turbulencia macroeconómica", puesto que la economía "ya está muy dolarizada" y el país llega "con muchísimos más dólares" y un superávit comercial "mucho más amplio". A continuación, la entrevista completa en Ámbito.

Periodista: Estamos llegando a fin de año. ¿Cómo describiría el panorama económico en este cierre?

Santiago Migone: A principios de año, nadie vio venir el estancamiento que estamos teniendo ahora. Fue una sorpresa bastante negativa. Hubo algunos factores externos, como la guerra o la caída del crecimiento mundial, pero creo que nadie tuvo mucho en consideración el efecto que iba a tener el salto inflacionario de principios de año.

La economía llega estancada, pero con una fortaleza macroeconómica llamativa. A pesar del freno del PBI, el gobierno compró más reservas de lo esperado. En parte justamente porque, si se te cae la actividad, se te caen las importaciones, y el superávit comercial fue mucho mayor al previsto. Todo eso con el tipo de cambio bastante controlado.

En términos de debilidades, está la actividad y, sobre todo pensando en el año que viene, el empleo: no solo el formal, que directamente está cayendo, sino el general. El punto más fuerte es que la macroeconomía está muy sólida. En ese sentido, soy un poco más optimista que otros: veo que el Gobierno tiene bastante controlado el panorama fiscal, monetario y cambiario, y eso se va a mantener. La gran duda para 2027 es si va a haber una reactivación o no. Es una macro muy sólida con una micro estancada, por no decir cayendo. De hecho, creo que estamos casi en recesión técnica. A principios de año, todas las proyecciones de crecimiento iban al 2 o 3% y vamos a estar en uno.

P.: ¿Qué pasó en el medio para pasar de una proyección de crecimiento a una recesión técnica?

S.M.: Hay una transición productiva que se está dando más lentamente de lo que todos esperábamos. Lógicamente, las inversiones grandes llevan tiempo. El crédito al sector productivo prácticamente no creció este año. Hubo algo de expansión del financiamiento en dólares, pero el de pesos cayó. Las tasas fueron muy altas a principios de año y eso complicó mucho a empresas que se habían endeudado. Subió la morosidad más de lo que estamos acostumbrados y costó mucho refinanciar.

A eso se suma algo más estructural de este gobierno: el consumo prácticamente está estancado. Y a las medianas empresas les cuesta mucho invertir cuando no hay crédito. Después está el factor externo. La suba de la nafta afectó a la inflación, y eso te pega en el consumo y en el costo de producción. También hubo una caída en las previsiones de crecimiento mundial y una leve suba de tasas internacionales. Hubo un conjunto de factores externos que no estaban previstos y seguramente un mal análisis, una sobreconfianza, de lo que iba a pasar con la actividad interna. Asimismo, la contracara es un superávit comercial más alto y una estabilidad monetaria y cambiaria importante.

Mariano Fuchila

P.: Usted estuvo dentro de la gestión durante un año y medio. Cuando se plantea que algo se podría haber hecho de otra manera, ¿esa discusión se da dentro del plan económico o cuesta que entren otras miradas?

S.M.: El Gobierno asumió en una crisis, con un nivel de descalabro macroeconómico, financiero y monetario sin precedentes en Argentina. Entonces puso foco pleno, y creo que fue lo correcto, en llevar adelante un plan de estabilización supercomplejo y muy bien calculado.

En ese contexto, el gobierno tomó muy buenas decisiones y no había mucha alternativa. La devaluación inicial con la estabilización cambiaria posterior fue un acierto enorme, y lo mismo la flexibilización de importaciones. Con la baja de retenciones, uno puede decir si fue excesiva, pero estaban en niveles altísimos y Argentina necesitaba dólares. Se podrían haber bajado un poco menos y reducir más el impuesto al cheque, o mantener el tipo de cambio algo más alto para proteger la transición productiva. Pero eso uno lo puede pensar en una economía normal, no en una que hace una transición productiva y un plan de estabilización a la vez.

Hacer comentarios sobre el plan sin considerar el contexto de 2024 y de 2025, cuando se salió del cepo y hubo un año electoral, es difícil. Hay detalles que hubiese hecho distinto, pero con escasez de dólares, juntando monedas para pagar los bonos, era difícil prever que íbamos a llegar a este año con la holgura de dólares que tenemos.

P.: Menciona que el principal desafío de cara a 2027 es la actividad. ¿Por qué frente habría que atacarla para reactivarla?

S.M.: Desde el punto de vista externo, creo que hay más cosas que pueden jugar a favor del Gobierno que en contra. Todavía tenés un petróleo a un precio muy alto y, si eso afloja, puede ceder la inflación. El año que viene puede ser un mundo más tranquilo, con un poco más de crecimiento. En Estados Unidos, la tasa ya subió, y no es lo mismo un ciclo de suba que uno de tasas estables.

En lo interno, el principal factor de riesgo obviamente son las elecciones. Estamos todos pensando en lo que pasó en 2025, cuando Bessent nos salvó, pero creo que ese escenario es difícil que se repita. Yo soy muy optimista de que no va a haber una gran turbulencia macroeconómica en 2027. La Argentina llega con muchísimos más dólares y con un superávit comercial más amplio. En la elección de 2025, el cepo se había sacado tres o cuatro meses antes. La pregunta es si esa estabilidad va a alcanzar para que se reactive la actividad.

Del lado fiscal no va a haber grandes cambios, y es lógico, porque es lo que le da la solidez macroeconómica que termina siendo un pilar de esta gestión. La clave va a estar en el crédito. El Gobierno se echó para atrás con la reforma del mercado de capitales, pero tenía medidas muy buenas. Hay pymes a las que, ante esta nueva situación, les está yendo bien y necesitan financiamiento. Eso hoy cuesta mucho: muchas empresas son nuevas, no tienen garantías.

Por otro lado, especialmente va a ser importante el crédito en dólares. El de pesos no va a estar exento de la volatilidad de tasas que vimos en 2025: los préstamos que venzan en el segundo semestre del año que viene van a tener tasas muy altas, así que va a haber un estiramiento de plazos o directamente financiamiento en dólares.

De hecho, creo que el principal problema de este Gobierno en términos de actividad y empleo es que era esperable que algunos sectores se contrajeran, pero muchos sobreestimamos cuánto iban a generar los que están bien. A algunos rubros de soporte a la minería y los hidrocarburos les está costando arrancar, y todavía hay problemas en la cadena del agro, a pesar de la cosecha récord.

De todos modos, no hubo un aumento del cierre de empresas durante este Gobierno; lo que sí hubo es una caída muy fuerte en la creación de nuevas firmas. Lo que importa es el neto, y el neto cae. Faltó aparición de nuevos negocios, y eso está superatado al crédito. Hay sectores en buena posición que no pueden crecer a la velocidad que quieren porque no tienen financiamiento.

P.: Usted plantea que se sobreestimó la capacidad de los sectores dinámicos para compensar la pérdida de empleo. ¿El Estado puede intervenir con políticas de incentivo o hay que esperar a que esos sectores se desarrollen?

S.M.: Hay una tendencia mundial a la flexibilización del trabajo. Este año salió la reforma laboral. Lamentablemente, no tuvo un gran impacto positivo, al menos por ahora; son reformas de más largo plazo. El FAL, por ejemplo, todavía no entró en vigencia.

Lo que necesita el gobierno es crecer, que estos sectores dinámicos aporten más al PBI, y eso va a terminar impactando en el empleo. Es cierto que el año pasado tuvimos crecimiento sin creación de puestos de trabajo, pero se dio en un año muy particular, de transición productiva y de apertura del cepo. Si el año que viene la economía crece, va a volver a reflotar el empleo.

La construcción va a ser clave en un próximo mandato de Milei, si gana. Eso no se vio en los primeros años: vimos la caída de la obra pública y había una especie de boom artificial generado por el cepo. Con todo eso limpio, el empleo en ese rubro creció en los últimos meses. Pero no creo que el gobierno salga con una política activa. El mercado laboral es muy rígido: hay un montón de normativas que hacen que el empresario tenga mucho miedo a contratar. Hay que ver si, con la reforma que ya está, eso alcanza.

P.: Usted le ve baja probabilidad a que 2027 tenga turbulencias macroeconómicas. ¿Qué superávit comercial proyecta?

S.M.: Debería estar en línea o incluso ser mayor que este año. Puede caer el precio del petróleo, pero todos proyectan muy buenas cantidades de cosecha y energía, incluso más que este año. Es una fuente de dólares fundamental.

P.: ¿Considera que el programa financiero cubre bien los vencimientos?

S.M.: El programa financiero que el gobierno presentó es una tablita que yo llamo de almacenero. No tiene en cuenta un montón de factores dinámicos: ni la tasa de interés ni el tipo de cambio. No es lo mismo la Argentina con un dólar a 1.500, a 1.600 o a 1.800. El gobierno viene rotando mucho la deuda en pesos y con eso compra divisas, generalmente al Banco Central. En el peor de los casos, es una cuestión de tipo de cambio. Al mercado no le preocupa el programa financiero del año que viene: le preocupan las elecciones. Nadie cree que el bono que vence en 2027 no se va a pagar. Las dudas son postelectorales.

Tenemos muy en la cabeza lo que pasó en 2025. Pero ahora hay récord de compra de dólares por parte de personas físicas: la economía ya está muy dolarizada y el gobierno tiene mucho más tiempo para manejar las variables. Hoy llega mucho más preparado: no tiene posición vendida en futuros, así que tiene 12.000 millones de dólares más para intervenir en esa curva y moderar la volatilidad. Además, el swap con Estados Unidos sigue siendo una herramienta que puede estar sobre la mesa.

Va a haber volatilidad, sí, pero sobre todo de tasas en pesos. Este año el dólar subió solo un 5% y es difícil que eso se mantenga. Pero, suponiendo una inflación del 20%, una depreciación del 30 o del 40% sería mucho más que la inflación. Es un escenario que no veo. No creo que se repita lo de 2025.

Mariano Fuchila

P.: Usted se pronunció a favor de gravar las operaciones con Cedears. ¿Por qué cree que acá genera tanto rechazo la idea?

S.M.: Me mataron por eso. Colegas, gente que apoya mucho al Gobierno. Yo también fui funcionario, así que también lo apoyo. Ese impuesto tiene un montón de defectos, pero creo que la gente que está en el mercado no es consciente de que en Argentina, para los inversores locales, prácticamente no hay ningún impuesto: está casi todo exento. Casi todos los países del mundo gravan la renta financiera extranjera.

El problema es que el impuesto a los Cedears no está bien diseñado. Debería ser sobre la ganancia en dólares. Como está ahora, también te grava sobre la depreciación del tipo de cambio. Muchos me lo marcaron y creo que tienen razón: es un error.

Además, el Cedear se transformó en la salida del ahorrista que no quiere tener riesgo argentino, y mucha gente considera que es un ataque al pequeño ahorrista. Creo que es una visión exagerada. El mercado financiero argentino se va a desarrollar más si los activos externos tienen algún tipo de tributación, como en casi todo el mundo, donde los locales están exentos o tienen una carga menor.

Obviamente, lo planteo desde el punto de vista de que hay otros impuestos en Argentina que son nefastos. Tenés impuesto al cheque, pero no a la renta financiera extranjera. Es raro ese esquema. Muchos me criticaron pensando que solo quería subir impuestos. No: lo que quiero es gravar un activo extranjero y favorecer a la producción local, que paga impuesto al cheque. El sistema tributario argentino tiene que hacer todo lo posible para eliminar ese tributo.

También hablé alguna vez de las deducciones de Ganancias de personas físicas, que son muy exageradas. No sé si me parece justo que un trabajador que gana un millón de pesos pague 35% entre aportes personales y patronales, y uno que paga Ganancias pague 40, pero de esos cinco extra deduzca la mitad. Toda esa tributación hay que revisarla con el fin de bajar otros impuestos, no subir por subir. Si metés de repente un gravamen en un proyecto aislado, te van a salir a matar.

P.: Sin embargo, ¿ve en los planes del Gobierno una reforma tributaria en 2027? Pareciera difícil…

S.M.: El Gobierno va a tener que hacer una reforma tributaria integral, en una ley que baje algunos impuestos y suba otros, tipo Ley Bases. Parches, no. Si a los que suben los tirás sueltos en un proyecto aparte, nunca va a salir ninguno y nunca vas a tener el margen para bajar los demás.

Eso no va a ocurrir el año que viene. El Ejecutivo no tiene ningún incentivo, porque cualquier normativa que haga no va a generar impacto y le va a traer ruido electoral y con los gobernadores. Si lo hacen, genial, pero no lo veo. Ojalá que en el próximo mandato, gane quien gane, se encarguen de esto. Sobre todo, hay que apuntar a eliminar el impuesto al cheque en los próximos cuatro años.

P.: El Papa estuvo en la Argentina y dijo que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Se leyó como una crítica al programa económico, aunque el Gobierno sostiene que la lógica de León XIV aplica a su gestión. ¿Qué piensa?

S.M.: Fue una frase elegida para decir en Argentina, pero no sale de la doctrina social de la Iglesia. Me dio la sensación de que estaba bien informado de lo que pasaba acá por la Conferencia Episcopal, que no me parece que sea, en líneas generales, favorable a Milei. Si bien no es supercombativa, no hay una buena dinámica entre la Iglesia argentina y el gobierno.

El Gobierno tiene que responder un poco a esa frase. Me parece que su discurso a veces termina siendo autorreferencial: que la economía tiene que ser de una manera porque la teoría lo dice. Le conviene hablar mucho más de que está haciendo las reformas para que Argentina crezca y la gente viva mejor en el largo plazo. En la primera parte del mandato, Milei hablaba en ese tono, y últimamente lo hace en uno de que gastar es malo, de que el Estado es malo. Ese discurso no lo favorece.

Tiene mucho para pulir el año que viene, para transmitir que hay una esperanza, por decir una palabra medio trillada, de que este programa va a rendir sus frutos. Es lo que muchos creemos: que el superávit, la estabilidad cambiaria, la apertura comercial y ser un país atractivo para la inversión van a ser buenos para la gente en el mediano y largo plazo. Es obvio que, cuando bajás el gasto o abrís la economía, hay gente que se perjudica. No tiene que negar esa realidad, sino plantear que la economía está al servicio de las personas y que eso es lo que está haciendo para que la Argentina crezca y baje la pobreza.