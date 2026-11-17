La iniciativa comenzó a implementarse en noviembre para los clientes de la banca "Select" y se extenderá en los próximos meses al resto de los segmentos. "Cuanto más nos elegís, más ganás", resumió el CEO de la entidad sobre el objetivo del nuevo esquema de beneficios.

"Cuanto más nos elegís, más ganás", resumió el CEO de la entidad sobre el objetivo del nuevo esquema de beneficios.

Banco Macro lanzó una línea de beneficios escalonados para sus clientes de la banca "Select" , con la intención de profundizar su relación con los usuarios y promover que concentren una mayor cantidad de operaciones financieras en la entidad. El esquema contempla cuatro niveles de vinculación y ofrece condiciones diferenciales en tasas de interés, límites de crédito, descuentos y reintegros , de acuerdo con la actividad que cada cliente mantenga con el banco. La iniciativa comenzará con los clientes de altos ingresos y se extenderá en los próximos meses a los demás segmentos.

Esta propuesta ya está en funcionamiento para la banca "Select" y transforma distintas operaciones cotidianas en puntos que permiten avanzar de categoría. Acreditar el sueldo, mantener inversiones, contratar seguros, utilizar tarjetas, pagar con QR o adherir servicios al débito automático son algunas de las acciones que suman para alcanzar mejores beneficios. A diferencia de los programas tradicionales de puntos, el sistema no se orienta solo a acumular puntos para canjearlos por productos o recompensas puntuales, sino a sostener una relación de largo plazo con la entidad .

"Cuanto más nos elegís, más ganás" , resumió Juan Parma, CEO de Banco Macro , durante la presentación de la cual participó Ámbito . Según explicó, el objetivo es reconocer de manera diferencial a quienes utilizan al banco como su principal proveedor de servicios financieros. En ese sentido, sostuvo que un cliente que elige a la entidad todos los días puede representar hasta diez veces más valor que otro que mantiene una relación ocasional .

El programa contempla cuatro niveles, con recompensas crecientes a medida que los usuarios suman puntos . La evolución se calcula mensualmente y puede seguirse desde la App Macro , donde cada cliente puede consultar su categoría, las operaciones que le permitieron sumar puntos y qué acciones necesita realizar para avanzar al siguiente escalón.

Entre los beneficios se encuentran mayores topes de reintegros en supermercados, gastronomía y combustibles, mejores tasas para préstamos personales y plazos fijos, límites de financiación más elevados y propuestas diferenciales para viajes . Según detallaron los directivos del banco en una mesa con periodistas, en algunos consumos el tope de reintegro del nivel más alto puede llegar a ser seis veces superior al del nivel inicial . Como ejemplo, mencionaron que el reintegro en gastronomía puede pasar de un tope de $30.000 en el primer nivel a $180.000 en el cuarto .

La acumulación de puntos está relacionada con la tenencia de productos y la contratación de nuevos servicios, aunque el mayor reconocimiento está asociado al uso efectivo de los productos, los pagos y los volúmenes de ahorro e inversión que los clientes mantienen en el banco. Asimismo, estar al día con las obligaciones y no caer en mora son condiciones necesarias para acceder a los niveles superiores. Los atrasos superiores a 90 días pueden implicar el descenso al nivel inicial.

Los directivos del banco también destacaron que los beneficios no se agotan una vez utilizados, sino que podrán seguir siendo aprovechados por los clientes mientras mantengan la categoría alcanzada. Además, si en un mes un usuario no reúne los puntos necesarios para sostener su nivel, el banco le otorgará un período adicional para recuperarse antes de reducir los beneficios. "Como en una relación con los amigos. Te avisamos que no llegaste a la cantidad de puntos necesaria y esperamos que el mes siguiente puedas cumplirlo", precisó Parma.

Si bien esta primera etapa alcanza solo a los clientes de Select, la cartera de altos ingresos de la entidad, más adelante se extenderá a los diferentes segmentos. La adhesión es voluntaria y no tiene costo. Una vez aceptados los términos y condiciones, el sistema calcula la actividad realizada desde el primer día hábil del mes y asigna la categoría correspondiente, sin que el usuario tenga que comenzar de cero.

La apuesta de Macro por la principalidad bancaria

La entidad busca aumentar la cantidad de clientes que la eligen como banco principal, en un escenario de mayor competencia por captar salarios, inversiones y consumos, con bancos y billeteras digitales que disputan cada vez más operaciones financieras.

"Si tengo que elegir entre tener más clientes y tener clientes más principales, quiero que los seis millones que tengo sean principales", afirmó Parma. El ejecutivo reconoció que el esquema apunta a incentivar que los usuarios trasladen al banco operaciones que hoy realizan con otras entidades, desde la acreditación de sus haberes hasta sus inversiones y consumos cotidianos.

En esa línea, el CEO explicó que el modelo económico del programa parte de una mayor rentabilidad asociada a los clientes que concentran su actividad en el banco. Según sostuvo, un usuario del nivel cuatro puede representar entre siete y ocho veces más rentabilidad que uno del nivel inicial, lo que permitiría financiar una mayor devolución de beneficios.