Federico Foresi: "La inteligencia artificial nos permite mayor eficiencia para evitar costos más altos" + Agregar ámbito en









El director de Desarrollos y Operaciones de NIU Developments, se refirió al impacto de la tecnología en el sector en tercer panel de Ámbito Debate sobre Real Estate.

Foresi resaltó el impacto de la inteligencia artificial en la eficiencia.

El director de Desarrollos y Operaciones de NIU Developments, Federico Foresi, destacó la importancia del uso de inteligencia artificial en el desarrollo de proyectos al formar parte del tercer panel de Ámbito Debate sobre Real Estate.

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En la charla, moderada por la editora de la sección Negocios de Ámbito, Yanina Otero, Foresi destacó que “el origen de NIU es la alianza de dos empresas: la financiera Mills Capital Group que se encarga de gestión patrimonial e inversiones para pymes y familias; y Siete Real Estate, que tiene experiencia y años en las mismas áreas”.

“NIU comienza su actividad desde una adquisición en 2022. Somos nuevos en el mercado, pero con mucho track record. Distinto a la mayoría de los desarrollos, se origina del management y después las distintas cabezas de cada una de las áreas. De ahí empezamos a desarrollar y relacionarnos con distintos actores del mercado como brokers y agentes de IA que nos acompañen a ser más eficientes”, explicó.

Inteligencia artificial para la eficiencia En tanto, Foresi sostuvo que la aplicación de tecnología se da en “tres patas fundamentales: ubicación, escala y eficiencia”, mientras resaltó: “En cada una de las fases, aplicamos IA para poder lograr el mejor producto. En la fase inicial, la de viabilidad del proyecto, nos facilita muchísimo el tiempo inicial de análisis de cada uno de los lotes que ya tenemos vistos y nos permite en simultáneo tener distintos escenario para la elección del terreno”.

“Internamente, usamos IA para plantear la viabilidad económica y financiera del producto y el proyecto para determinar qué tipo de financiamiento es el adecuado y elegir los actores adecuados para poder sostener lo que a priori entendemos como un producto viable para ser desarrollado”, abundó.

A eso le sumó el trabajo con Beam. “Nos permite visualizar en 3D y solucionar un montón de problemas futuros de la etapa de ejecución de obra. Esa eficiencia se logra evitando mayores costos y teniendo un proyecto mucho más estudiado y siendo más preciso a la hora de licitar y contratar para evitar innovar en el precio al momento de la obra”, indicó. La atención a la demanda como clave Al referirse a cómo encaran los proyectos, Foresi planteó que “los tres puntos fundamentales son la diferenciación, el valor agregado en el producto y ser creativos en permitir y plantear diferentes formas de financiamiento para el pago de la unidad”. “La locación es fundamental y apuntamos a eso, pero diferenciarse es estudiar cada una y tener los amenities adecuados para esos sectores. No planteamos lo mismo para Palermo Chico que para Barrio Norte o Núñez”, graficó. Otro factor clave es la financiación. “Desde esa eficiencia económica y viabilidad profunda, planteamos distintas formas de financiar el desarrollo del emprendimiento: desde lo habitual que es un anticipo del 35% más cuotas ajustadas por CAC a algo que hacemos hoy, que es incorporar mayores cuotas fijas, que es algo que busca mucho el mercado al no tener financiamiento bancario”, destacó.