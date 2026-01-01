Actualizan el impuesto a los combustibles: cómo impactará en los precios en surtidor de la nafta y el gasoil

A través del decreto 929/2025, se definieron nuevos montos para los gravámenes que pesan sobre los combustibles. La suba será parcial, ya que volvió a postergarse parte de la actualización prevista.

El Gobierno oficializó la actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono , una medida que impactará directamente en los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio a partir de enero. La decisión quedó plasmada en el decreto 929/2025 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa modifica el esquema establecido previamente por el decreto 617/2025 y fija nuevos montos específicos para los gravámenes que se trasladan a los precios finales en todo el país. Según se detalla en el texto, la actualización comenzará a regir para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, inclusive.

De acuerdo con el decreto, los montos del impuesto estaban previstos para actualizarse trimestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (indec) . Sin embargo, el Ejecutivo volvió a optar por una aplicación parcial del ajuste.

En el caso de la nafta sin plomo -tanto la de hasta como la de más de 92 RON- y la nafta virgen, el impuesto sobre los combustibles líquidos aumentará $17,291 por litro , mientras que el gravamen al dióxido de carbono se incrementará en $1,059 por litro . Para el gasoil, la suba será de $14,390 por litro en el impuesto principal, $7,792 por litro en el tratamiento diferencial que rige para determinadas regiones, y $1,640 por litro en concepto de carbono.

El esquema diferencial para el gasoil alcanza a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido de Patagones, en Buenos Aires, y el departamento de Malargüe, en Mendoza, tal como lo establece la ley 23.966 . Estos distritos cuentan con un monto fijo reducido para compensar las mayores dificultades logísticas y de abastecimiento propias de la Patagonia y de zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

En uno de los considerandos, el Ejecutivo justificó la decisión al señalar que, “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, resulta necesario diferir parcialmente los incrementos pendientes. En la práctica, esto implica que solo se aplicará una parte del aumento total previsto, mientras que el resto quedará postergado para una etapa posterior.

A partir del primer día del próximo año, las empresas productoras, importadoras y comercializadoras de combustibles deberán liquidar los impuestos con los nuevos valores definidos por la normativa.

En paralelo, el Gobierno también autorizó esta semana aumentos en las tarifas de gas natural. El ente nacional regulador del gas (enargas) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de distribución en todo el país mediante las resoluciones 1009/2025 y 1012/2025.

Para metrogas s.a., los usuarios residenciales de menor consumo (categoría R1) pagarán $3.514,29 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 en territorio bonaerense. En tanto, para los usuarios de mayor consumo (R4), la tarifa ascenderá a $83.960,03 en Capital Federal y $45.627,20 en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de naturgy ban s.a., la tarifa R1 fue fijada en $2.876,99 para la zona norte bonaerense, mientras que la R4 alcanzará los $30.807,68. Los cuadros tarifarios también contemplan a los usuarios R2 y R3, divididos en subcategorías según el nivel de consumo.

Las distribuidoras deberán aplicar los precios de referencia establecidos en la resolución 605/2025 del área de Energía y, cuando corresponda, implementar los descuentos previstos en la resolución 24/2025 de la secretaría de energía.