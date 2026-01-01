Lionel Scaloni festejó el Año Nuevo: el video del DT de la Selección argentina celebrando en su casa de Pujato + Seguir en









El entrenador del conjunto albiceleste celebró las fiestas junto con su familia en su pueblo natal de Santa Fe.

El video de Scaloni celebrando con su familia el Año Nuevo.

Lionel Scaloni recibió el Año Nuevo acompañado de su familia en Pujato, su pueblo natal de Santa Fe. En vísperas de lo que va a ser un 2026 muy especial para la Selección Argentina por la llegada de la Copa del Mundo, el entrenador fue grabado durante la celebración en la fiesta.

El video, capturado por el portal local Pujato Digital, muestra al director técnico sentado en la vereda, disfrutando de las celebraciones por la noche en el pueblo. “En Pujato todos los años se reciben con una caravana y por eso cuando el DT está, pasan a saludarlo”, reveló el medio mencionado.

Mientras a Scaloni se lo puede ver junto a sus padres, el resto de la familia estaba festejando junto a los autos que pasaban.

@PujatoDigitalOk pic.twitter.com/QRaN18AdTK — Diario La Capital (@lacapital) January 1, 2026 La estadía de Scaloni en Pujato, entre fiestas y deporte Scaloni viajó para pasar las fiestas a su pueblo natal, pero además aprovechó su estadía para desconectarse y hasta practicar ciclismo, una de las actividades que más disfruta por fuera del fútbol. En las últimas horas, se conoció que el entrenador completó en Córdoba un trayecto desafiante en las sierras de San Clemente, una localidad situada a 72 kilómetros al suroeste de la capital provincial.

El recorrido que hizo el DT, en pleno verano y en compañía de Lito Oviedo, amigo y propietario de una tienda de ciclismo en Alta Gracia, alcanzó una distancia de 95,4 kilómetros, con 1.468 metros de desnivel positivo y una velocidad promedio de 31 km/h. La travesía demandó tres horas y cinco minutos bajo altas temperaturas, destacó Oviedo en redes sociales.

scaloni.jpeg Foto: @histoporte_ Mientras disfruta del descanso en sus tierras, el próximo desafío de Scaloni antes del Mundial será la Finalíssima contra España, un duro encuentro que se disputará el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail, aquel en el que Argentina se hizo con su tercera estrella tras vencer a Francia por penales en la Copa del Mundo 2022.