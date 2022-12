Adiós a Buzzanca, el rostro de una picaresca italiana hoy inaceptable

Buzzanca se encontraba hospitalizado desde hace un mes, y había tenido frecuentes internaciones en los últimos años, una de ellas por un intento de suicidio. El actor había sido tan popular en nuestro país que llegó a filmar en Buenos Aires dos coproducciones con Italia: ”El gran robo” (1968) y “Los crápulas” (1981). Visitante del Festival de Punta del Este en 2000, ya entonces había cambiado radicalmente su personaje cinematográfica y los géneros que interpretaba. Al festival había ido a presentar el film “El pueblo de los pájaros”, de Rocco Cesareo, una tragicómica mirada a la tercera edad, En sus encuentros con la prensa no pudo eludir la pregunta de rigor acerca de esa imagen de “supermacho” que había forjado de él la pantalla italiana de décadas anteriores ”Hice una película en donde representaba un personaje, quizás impotente o aburrido, que le pagaba a otro para que hiciera el amor con su mujer”, respondió entonces. “Si no mato la imagen de Homo Eróticus con eso, no la mato nunca. La idea es matarla definitivamente porque me ha traído fama pero también complicaciones. Las mujeres, a veces, pueden llegar a ser muy malas. Muchas de ellas intentaron confrontar burlonamente la imagen del supermacho con el verdadero Lando Buzzanca. Me decían: ‘¡A ver qué tan supermacho puedes ser conmigo!’ en tono de desafío. Con el tiempo aprendí a tomar este tema con humor y, por suerte, me casé con una mujer muy inteligente”.