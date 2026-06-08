Idris Elba aseguró que el público no aceptaría que un hombre negro interprete a James Bond + Agregar ámbito en









El aclamado actor de 53 años ha sido mencionado como un posible sucesor de Daniel Craig como el agente 007 desde antes de su salida en 2021.

Elba negó los rumores que lo ponían como candidato a ser el nuevo James Bond.

Idris Elba volvió a desmentir los rumores que lo ubicaban como candidato para interpretar al nuevo James Bond.

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El aclamado actor de 53 años, conocido por interpretar personajes heroicos y que actualmente protagoniza la película Masters of the Universe junto a Nicholas Galitzine, ha sido mencionado como posible sucesor de James Bond desde antes de la salida de Daniel Craig en 2021. Sin embargo, en una nueva entrevista para la portada de la revista británica GQ , Elba afirma que los rumores "nunca fueron ciertos".

"Siempre he pensado que no es algo realista", declaró a la revista British GQ. "James Bond fue escrito como fue escrito por una razón. Pero me sentí halagado por ello. Además, creo que, siendo realistas, algunos mercados simplemente no lo aceptan. Bond es un fenómeno mundial. Y no todos los espectadores aceptarán que un hombre negro, un hombre africano, interprete a Bond. Eso no es lo que les gusta en su cultura. Punto".

Pero también afirmó que no necesariamente cree que Bond deba cambiar. "Bond es tan irreal que un toque de realidad está bien, pero no intentemos hacerlo políticamente correcto", continuó Elba. "Creo que hay que ser fiel a su esencia: escapismo. No intentes complacer los gustos del mundo. Simplemente sé Bond".

La búsqueda del nuevo James Bond Los rumores sobre quién será el próximo Bond se han intensificado tras el inicio oficial de las audiciones. La prolífica directora de casting Nina Gold (Game of Thrones, The Crown) lidera la búsqueda para Amazon MGM Studios, que asumió el control creativo de la franquicia el año pasado.

La próxima película de Bond será dirigida por Denis Villeneuve, director de Dune, y según ha trascendido tanto él como el estudio buscan a alguien joven para interpretar al personaje. Tom Francis, el actor británico de 26 años conocido por su papel ganador del premio Olivier junto a Nicole Scherzinger en el musical “Sunset Boulevard”, ya ha realizado la audición, según una fuente citada por el portal Variety el mes pasado. Otros actores que suenan con fuerza para el papel son Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson y Callum Turner.