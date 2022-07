Aseguran que la carne sigue perdiendo contra la inflación

Para comprender lo que puede ocurrir en el segundo semestre, debemos retrotraernos al cierre del primer trimestre del año. Federico Santángelo, director de Agroideas, aseguró a Ámbito que “hasta abril la ganadería venía superando a la inflación, con precios altos. Muchos recordarán que en Semana Santa tuvimos precios muy altos, porque había baja oferta y fuerte demanda. Luego los precios se estancaron e incluso la hacienda gorda empezó a bajar -sólo entre mayo y julio cayó 7%- entonces la carne comenzó a perder en términos reales contra la inflación”.

El aumento de la producción de carne surge de los datos de faena, es decir de la cantidad de animales que pasan por los frigoríficos. Sin embargo, mayor cantidad no es sinónimo de un mejor negocio: con una inflación que desde marzo tiene a maltraer a todos los actores económicos, la ganadería relegó parte de su margen.

Según Santángelo, esto ocurre como consecuencia de un aumento de la faena sostenida por la categoría vaca y un factor climático que hace que el productor envíe hacienda al mercado: aumentar la oferta en medio de una crisis económica da como resultado un escenario de estabilidad de precios.

Al parecer, habrá mas oferta en el mercado interno porque los feedlots aumentaron su ocupación. Esto ocurrió gracias a la tranquilidad de precio del ternero y el aumento de precio de la hacienda gorda. Además, muchos salieron a vender terneros porque no prosperaron los planteos pastoriles por la sequía. En este sentido, Santángelo aseguró que “vamos a tener oferta abundante por los próximos 4 meses y después veremos qué pasará”.

En la misma línea, Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Abastecedores y Matarifes, confirmó a Ámbito que “no vamos a tener problemas de oferta al menos por 3 meses más, aunque a partir de octubre los precios van a moverse y quizá en ese entonces tengamos un aumento fuerte”. En la cadena de la carne, la soga se tensa a medida que nos acercamos al eslabón final. El criador es el que mejor resultado tuvo pero cuando avanzamos, la búsqueda de la rentabilidad se dificulta. Según Rafael, los matarifes deben ajustarse cuando la economía se vuelve inestable, por la competencia que hay en la calle. “Cuando no hay ventas, aparece la necesidad y hace que bajen los márgenes”.

El impacto climático

La sequía fue un jugador clave en el aumento de la oferta de hacienda y sin dudas jugó a favor de las necesidades del Gobierno. Desde la Cámara de la Industria y el Comercio de la Carne, Miguel Schiariti precisó que “hace más de 3 meses que no llueve en gran parte de la pampa húmeda y eso generó que se incremente la ocupación de los feedlots, que llegó al 72%. Por otra parte, el que no tiene campo tiene que sacar los animales a pesar de no estar terminados, entonces el que puede pagar el maíz los encierra y el que no, los manda al mercado”.