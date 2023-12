El Gobierno procura subir retenciones al maíz y trigo pero debe validarlo el Congreso

El Gobierno de Javier Milei pretende subir las retenciones a la exportación de granos como maíz y trigo a 15% , pero no habría cambios en la tasa a los embarques de soja (33%), aunque se especulaba que podría bajar al 30%, señaló una fuente del sector agroexportador.

La noticia se produce un día después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el Gobierno subiría impuestos a la exportación de productos , pero que esta alza no afectaría a productos del sector agropecuario.

Caputo anunció las primeras medidas económicas de la nueva gestión, que incluyó una devaluación de más del 50% del peso argentino y un drástico recorte de gastos, en línea con lo prometido en campaña.

A su vez, el ministro de Economía dijo que se aplicaría un aumento provisorio de algunos impuestos, pero que esto no afectaría a los embarques de productos agropecuarios. En su plataforma Milei no solo prometió que no subiría la tasa a las exportaciones del agro, sino que serían gradualmente eliminadas.

El Poder Ejecutivo no tiene facultades para modificar alícuotas de derechos de exportación

De todas formas el equipo económico de Caputo no advirtió que el Poder Ejecutivo no tiene facultades delegadas para modificar alícuotas de derechos de exportación.

En el debate del proyecto de Ley de Presupuesto 2023 de la Administración Pública Nacional, realizado el año pasado, el Congreso finalmente decidió no ceder al Poder Ejecutivo las “facultades delegadas” comprendidas en la Ley de Emergencia (N° 27.541), por medio de la cual el gobierno puede subir alícuotas de derechos de exportación en hasta un 33% para el complejo sojero y en hasta un 15% para el resto de los productos.

Existe la posibilidad de recurrir a un decreto para aplicar la pretendida alícuota del 15%, pero el mismo posteriormente debería ser validado en el Congreso.

La suba de retenciones aún no fue publicada en el Boletín Oficial porque el gobierno no tiene potestad legal para tomar esa decisión.

En este momento se evalúan alternativas para poder destrabar esta iniciativa recaudatoria.