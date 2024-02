Granos en baja: el agro, con los ojos puestos en Chicago

Los granos siguen flojos. El clima, extremo, vuelve a la carga y acentúa las pérdidas. Entidades con reclamos (pero no hay propuestas aún). Avanzan plagas y malezas. Amenazas por mosquitos y por langostas que entran del norte. Semáforo en rojo.

… que, con “un semáforo del mes de enero que muestra: 2 verdes, 7 amarillos y 10 rojos” , el informe de Coninagro para el resultado económico de las principales economías regionales, mantiene el deterioro, aunque con cambios en la composición de las variables, a partir de la devaluación. La entidad cooperativa señala “el cambio en los precios relativos en los costos, con traslación más rápidamente que en los ingresos. Aún siguen vigentes los efectos de la sequía 2023 y el mercado no acompaña: exportaciones estancadas y consumo con mucha incertidumbre”. Solo el maní, por recuperación de las exportaciones; y los porcinos , pese a la suba de algunos costos, pero seguramente favorecidos por las bajas relativas de los granos, lograron saldo positivo. En tanto, el arroz, los bovinos, las hortalizas, las peras y manzanas, el tabaco y la yerba mate, se ubican en la advertencia de crisis. Para el resto, el saldo es de crisis con especial énfasis para la leche, el algodón, los vinos, la miel, los ovinos, los cítricos dulces, las aves y los granos, entre otros.

campo-cultivo-maquina-agricola-tractor.jpg Campo: el clima y las plagas se convierten en una amenaza para la cosecha.

Retenciones y semilla: entidades del campo con reclamos

… que, con un resultado de la cosecha regular, ya que el volumen recolectado fue inferior al esperado, y llegó a apenas 15,1 millones de toneladas (que de todos modos, fue 2,9 mill/tn superior a la muy baja del ciclo pasado) la tradicional Fiesta Nacional del Trigo en Leones reflejó la preocupación del sector por los alicaídos precios internacionales, y por el comportamiento del clima para los próximos 2-3 meses que todavía faltan para completar el ciclo de los granos gruesos, y de cuyo resultado dependen tanto los productores, como el Gobierno. De ahí que se descartaba el reiterado, e histórico reclamo por la eliminación de las retenciones que hizo la dirigencia. Si bien por el momento se alejó la posibilidad de un incremento (como se contemplaba en la Ley Omnibus), se sabe que el tema fiscal va a volver al Congreso vía otro DNU si antes no hay una nueva ley. Y, tanto el tema de las retenciones, como el de la propiedad intelectual de las semillas (sin acuerdo desde hace 22 años), volverán a estar en las deliberaciones. A pesar de esto, más allá del reclamo, los sectores tradicionales, aún no acercan ningún proyecto de ley propio que acote los riesgos que la dirigencia ve en ambos asuntos (aunque hay varios otros), y rechazan también la adhesión a la UPOV 91, a pesar de que la norma internacional, contempla el “uso propio” que tanto se reclama, por lo que habría otra razón de fondo en el prolongado rechazo a la regularización del tema de semillas en el país, asunto que ya fue ampliamente superado no solo por los países desarrollados, sino también por todos los vecinos.