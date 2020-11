El girasol pelea hasta con la seca

* …que, con casi el 50% de exportaciones y otro tanto para la demanda interna, el girasol va camino en convertirse en la vedette de esta temporada, respaldado por el fracaso de algunas cosechas internacionales que determinaron la pérdida de más de 3 millones de toneladas entre Ucrania (el principal productor y exportador), y los Estados Unidos (el tercero), según se explicó en una reunión especial de Asagir organizada por periodistas del CAPA, con la presencia de su presidente, Juan Martín Salas Oyrzun, y el especialista Jorge Ingaramo. Lamentablemente, para Argentina, estas excelentes condiciones del mercado internacional, que llevó a la tonelada de aceite en Rotterdam a más de U$S 1.030 vs los U$S 736 de hace 4 meses, serán aprovechados parcialmente por los algo más de 9.000 productores que aún quedan en el país.