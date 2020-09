El complejo sojero lideró las exportaciones en el primer semestre

Las exportaciones del complejo triguero totalizaron u$s 1.850 millones con un 6,8% de participación, mientras que las ventas al exterior de la industria automotriz llegaron a los u$s 1.713 millones con un 6,3% del total exportado.

En la comparación interanual los sectores que tuvieron las bajas más pronunciadas en las exportaciones fueron las de plomo con un 87,8%, la de otros minerales metalíferos un 80,6%, textiles 52,6% y automotriz un 49,9% de contracción en las ventas al exterior.

Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) denominado “Monitor de Exportaciones Agroindustriales” al relevar el aporte de las 20 principales cadenas agroindustriales del país, señala que el sector agroindustrial aportó al Estado nacional durante el primer semestre 3.634 millones de dólares, de los 20.002 millones de esa moneda exportados en ese lapso, un 18,2% del total despachado.

El complejo sojero fue el mayor aportante con u$s 2.510 millones. A este le sigue en importancia el complejo maicero con u$s 398 millones y más atrás el triguero, con u$s 215 millones.

Nuestro país es el primer exportador mundial en: aceite de soja, harina de soja, yerba mate y porotos. Ocupa el segundo lugar en maní; está tercero en maíz, soja, girasol y peras; cuarto en cebada cervecera y quinto en carne de vaca, camarones, langostinos, té negro y leche en polvo.