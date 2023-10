"Tenemos el código postal tachado por la gran mayoría de los fondos de inversión"

Agustín Ayerza: Mirgor avanzó en un proceso de diversificación, ya no es solo una empresa de manufactura, sino que está en otros segmentos. El agro es uno de los sectores económicos más grande del país, donde nosotros vemos que hay ciertas características como la eficiencia, la escala, los procesos, el comercio exterior, la logística y en eso Mirgor es muy fuerte. Aprovechamos esas capacidades para aplicarlas al sistema de producción en el agro.

A.A.: Empezamos con la exportación de granos. Tenemos una trayectoria muy grande de comercio exterior y se empezó por eso. La exportación es una de las cuatro verticales que tenemos en agro y al día de hoy llevamos exportadas 900 mil toneladas. Fuimos creciendo en volumen, en productos y obviamente en conocimiento. A su vez empezamos con otras verticales, como la producción. En marzo de este año compramos un campo en Bolívar, donde empezamos a hacer producción propia de agricultura y ganadería en un campo tradicional de 1.500 hectáreas. La idea es ir integrándonos hacia atrás desde la exportación pero agregando valor.

P.: ¿La idea es centrarse en exportar con valor agregado?

A.A.: Nosotros tenemos socios estratégicos muy grandes en Asia y entendemos que hay un flujo de tecnología, de componentes desde Asia hacia aquí que va a seguir existiendo. Nosotros tenemos algo único en el mundo junto con Brasil, Estados Unidos, Ucrania, que es la generación de alimentos a gran escala y con exceso de producción respecto de la población. Ese desbalance vemos que va a continuar, entonces queremos contrarrestar esa cuenta corriente, mandar para el otro lado del mundo commodities, especialidades o alimentos.

P.: ¿En qué productos están trabajando para hacer esas exportaciones con valor agregado?

A.A.: Estamos trabajando en la industria porcina, en el engorde de cerdos. Es un sector que en la Argentina crece desde hace más de 10 años pero tiene mucho por desarrollar. Si nos comparamos con Chile, Brasil, Estados Unidos, China, o la Unión Europea, en porcinos estamos en una escala muy baja. Pero hay tecnología y un enorme recorrido por delante. Para llegar a esos mercados además de agregar tecnología y ganar escala, tendremos que avanzar también en la cadena. Argentina podría duplicar su producción de porcinos y aún así todo lo va a tomar la demanda interna. Somos uno de los países con mayor excedente de granos, con los granos más económicos del mundo por un esquema de precios, eficiencia y retención y estamos en pañales en porcinos.

P.: Para crecer, por ejemplo en porcinos, se necesitan inversiones. ¿Ustedes las van a hacer?

A.A.: Donde mires hace falta inversión y hay oportunidades. ¿Por qué la Argentina no produce almendros como produce California? ¿Por qué no produce aceite de oliva como España? Yo siempre veo el vaso medio lleno. Mirgor es una empresa argentina creada por argentinos con su ADN muy marcado en el país y que todo lo que gana lo reinvierte, el 100%, no distribuye dividendos. Es una empresa que apuesta a la Argentina, que ve con muchísimo optimismo el mediano y el largo plazo. Y en agro la apuesta es muy interesante.

P.: ¿Qué tendría que pasar para que se puedan dar esas inversiones en el sector?

A.A.: Creo que es lo mismo de siempre, necesitas condiciones macro estables. Cualquier proyecto de inversión que mira el capital externo, cuando le pone el riesgo argentino no invierte. Hoy tenemos el código postal tachado por la gran mayoría de los fondos de inversión. Entonces en la medida que no estén las condiciones macro de inversión, no va a haber inversión. Va más allá de la ideología, es una cuestión de negocios. Hoy ningún extranjero resiste nuestro excel, entonces invierten los argentinos y en la medida de sus posibilidades.