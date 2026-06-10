Líneas aéreas: confirman que en julio empezará a volar una nueva empresa de cabotaje con servicio premium

Joy Airlines comenzará a operar el mes próximo con vuelos regulares entre Buenos Aires, Jujuy y Córdoba. Cómo es su modelo de negocio "anti low cost".

En medio de la desregulación del transporte aéreo impulsada por el Gobierno, un nuevo jugador está pidiendo pista para ingresar al mercado aerocomercial argentino. Se trata de Joy Airlines , que confirmó que comenzará a operar en julio con vuelos regulares entre Buenos Aires, Jujuy y Córdoba.

La propuesta de esta compañía se ubica en las antípodas del modelo low cost: su objetivo son los vuelos corporativos y de alta gama, atención personalizada, puntualidad y una red de rutas diseñada para reconectar el interior del país con Buenos Aires y vinculando provincias entre sí, sin necesidad de pasar por Aeroparque.

Detrás de la nueva compañía está el empresario Juan José Maggio , con una larga trayectoria en la aviación comercial argentina. Fue uno de los principales impulsores de Southern Winds , una aerolínea fundada en los años noventa que buscaba justamente desarrollar el mercado de vuelos regionales con jets de menor tamaño.

La creación de de Joy Airlines fue anunciada en marzo de este año. En ese momento se informó que comenzaría a operar en algún momento entre abril y mayo , luego de completar las autorizaciones correspondientes por parte de los organismos reguladores.

Sin embargo, esa fecha no llegó a cumplirse. Pero ahora todo parece estar encaminado. Según informó la compañía, este anuncio “se da en el marco de la etapa final del proceso para obtener el Certificado de Operador Aéreo (AOC), la habilitación indispensable para comenzar a prestar servicios comerciales”.

“El mismo ya se encuentra en la cuarta fase del proceso de certificación y se concreta con la llegada de las aeronaves a Aeroparque, las Bombardier CRJ-200 LR con capacidad para 50 pasajeros”, completó.

“Nuestro objetivo es dar respuesta a un sector de pasajeros que demanda una mayor conectividad y una experiencia de calidad con más confort y servicio. En ese contexto, Jujuy tendrá un rol estratégico dentro de nuestra red inicial de operaciones”, explicó Juan Maggio.

Las claves del modelo comercial "anti low cost"

“El modelo masivo actual del negocio aerocomercial dejó un vacío en el segmento corporativo y de media distancia que no está explotado”, explicó un analista del mercado aerocomercial.

Mientras que las aerolíneas tradicionales y las low cost compiten ferozmente por volumen de pasajeros utilizando aviones de gran porte (de pasillo único y más de 180 asientos), Joy estructuró su plan de negocios sobre la base de la exclusividad y la eficiencia logística.

En esta propuesta "anti low cost" el pasaje incluye el equipaje de mano y en bodega, un servicio de a bordo gourmet de categoría, y procesos de embarque y desembarque ultrarrápidos para optimizar el activo más valioso de los clientes corporativos: el tiempo.

JOY INTERIOR DE UN AVION Los aviones Bombardier de la flota de Joy tienen sólo dos asientos por lado.

Con este esquema en mente, la aerolínea seleccionó su flota inicial: aeronaves canadienses Bombardier CRJ-200 LR con capacidad para apenas 50 pasajeros. La configuración de asientos, distribuidos en filas de dos por lado, garantiza un espacio para las piernas sustancialmente mayor al de los aviones comerciales promedio.

Además, estas aeronaves se caracterizan por sus bajos niveles de ruido en cabina y una gran versatilidad para operar en pistas medianas, lo que las convierte en la herramienta ideal para explotar rutas regionales que para las grandes compañías resultan deficitarias o físicamente inviables.

Conectividad estratégica y base federal en Jujuy

El desembarco de Joy en el mercado tiene otra característica singular: la compañía no basará sus aviones en Buenos Aires, sino en el norte del país. Tras sellar un acuerdo estratégico con el gobierno jujeño, la aerolínea tendrá su base operativa y de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, en Perico.

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, fue el encargado de oficializar el esquema de vuelos que encenderá los motores en julio.

El plan inicial contempla dos frecuencias diarias directas entre Jujuy y el Aeroparque Jorge Newbery (Buenos Aires), complementadas con un vuelo diario hacia la ciudad de Córdoba.

"Contar con una base operativa local es un salto cualitativo histórico para la región. No sólo incrementamos la oferta de asientos con horarios pensados para que el ejecutivo pueda ir y volver en el día, sino que el personal y la tripulación de Joy Airlines pernoctarán en la provincia. Esto implica empleo calificado local, consumo en hotelería, gastronomía y un impulso fenomenal a la actividad aeroportuaria del norte argentino", enfatizó Posadas durante los encuentros de definición del nuevo esquema aerocomercial.

Desde la base jujeña, el mapa de rutas de Joy se expandirá rápidamente durante el segundo semestre de este año. El plan estratégico contempla la incorporación de tres aeronaves por año para alimentar un tejido de rutas transversales.

Buenos Aires funcionará como el gran imán corporativo, pero el verdadero valor agregado estará en los vuelos interprovinciales directos, explicaron los voceros de la empresa.

En una primera fase, la red incluirá conexiones desde Buenos Aires hacia San Luis, la reactivación turística y de negocios de Villa Mercedes y la Villa de Merlo, además de rutas transversales hacia Puerto Iguazú (Misiones), Mendoza, Rosario, Corrientes y San Carlos de Bariloche (Río Negro).

A mediano plazo, el proyecto contempla traspasar las fronteras nacionales con vuelos regionales hacia destinos clave de Chile, Bolivia, Paraguay y el sur de Brasil.