Mundial 2026: un canal de EEUU usó drones para espiar el entrenamiento de Argelia, primer rival de Argentina

El medio estadounidense KMBC 9 tomó registro de la práctica del equipo de Vladimir Petkovi. En las imágenes no se observan detalles tácticos, pero el hecho generó malestar en la Federación de Argelia.

A seis días del debut en el Mundial 2026 , Argelia ultima detalles y define el equipo que jugará frente a la Argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni. En el marco de un fuerte hermetismo, el entrenador del equipo africano intentó blindar la práctica para que no se filtren a la prensa los movimientos tácticos. Pero pasaron cosas.

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El bosnio Vladimir Petkovi, que dirige a los argelinos desde 2024, decidió entrenar a puertas cerradas y prohibió cualquier registro audiovisual por parte de la prensa. El objetivo era trabajar en secreto, evitar filtraciones y mantener bajo estricta reserva el estado del equipo.

Sin embargo, el canal estadounidense (KMBC 9-afiliada de ABC) utilizó drones para captar imágenes aéreas de la sesión y rompió el cerco mediático que intentó imponer el técnico. La situación provocó malestar dentro de la Federación Argelina de Fútbol por considerar que se vulneró la privacidad del equipo.

El conjunto africano viene de conseguir un resultado inesperado, ya que su primer amistoso de preparación tuvo como rival a Países Bajos. En la previa, se esperaba un duelo poco parejo y un dominio marcado de los europeos.

Pero en la antesala del Mundial 2026 ya hubo un golpe inesperado: Argelia se llevó el triunfo por la mínima. Si bien los neerlandeses contaron con cinco situaciones de gol, los argelinos hicieron lo suyo y remataron al arco una vez menos que la Naranja Mecánica.

La diferencia estuvo en el golazo que marcó Anis Hadj Moussa a los 8

selección de argelia "Juntos volamos, juntos por Argelia" escribió la cuenta oficial de la Selección de Argelia en Instagram. @LesVerts

6 minutos, que sentenció la historia para los rivales de Argentina en el debut.

El único antecedente de Argentina - Argelia

La Albiceleste y Argelia no son rivales que se crucen frecuentemente, y el único antecedente entre ambos fue un partido no oficial. Se trató de un choque de exhibición en la previa de la Copa América de Venezuela 2007. El 5 de junio de ese año, se midieron en el Camp Nou de Barcelona.

Argentina empezó ganando con un gol de penal de Carlos Tevez, pero Argelia lo remontó al final del primer tiempo con los tantos de Anthar Yahia y Madjid Bougherra. En la segunda parte respondió el conjunto dirigido en ese entonces por Alfio Basile.

Un doblete de Lionel Messi, un cuarto tanto de Esteban Cambiasso y un descuento inesperado de Nadir Belhadj dejaron como antecedente un 4 a 3 a favor de la Albiceleste.