La insólita frase de Donald Trump sobre la inflación: "Me encanta. Los números fueron geniales"

El mandatario republicano quiso calmar las aguas respeto al dato de inflación más alto en tres años y sorprendió al asegurar que es algo que “ama”.

El presidente de EEUU, Donald Trump , realizó una insólita declaración durante este miércoles, al declarar abiertamente su “ amor ” hacía la inflación. La frase del republicano sorprendió luego de que se conociera el dato del Índice de precios al Consumidor (IPC) que trepó hasta el 4,2%, el número más alto en tres años.

Ante la consulta de periodistas luego de que se conociera el dato inflacionario, el republicano no dudo en dejar una llamativa declaración. “ No, me encanta. Los números fueron geniales. ¿Saben lo que realmente amo? Amo la inflación ”, dijo Trump en una rueda de prensa en el Salón Oval.

"¿Saben por qué? Porque en cuanto termine esta guerra, saben, puedo decirlo ahora, algo que ustedes no sabían". "¿ Saben que hemos estado extrayendo millones de barriles de petróleo? Nadie lo sabe ¿Saben quién no lo sabe? Irán hasta ahora " reveló el mandatario.

El elevado número de 4,2% es producto del impacto de la guerra en Medio Oriente . Además, el nivel más alto desde abril de 2023 va en línea con lo que ha proyectado el mercado. El lado positivo estuvo del lado de la medición mensual, en donde se registró una desaceleración en la inflación núcleo .

El dato interanual consolida la fuerte aceleración en la inflación norteamericana desde el comienzo del conflicto militar entre EEUU e Israel con Irán a fines de febrero. Ese mes, los precios que miden el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habían subido 2,4%, pero en marzo avanzaron a 3,3%, luego en abril aumentaron a 3,8% y actualmente volvieron a perforar la barrera del 4% en años.

"La inflación fue elevada, pero no tanto como se esperaba", afirmó Cooper Howard, director de investigación y estrategia de renta fija del Centro Schwab para la Investigación Financiera (SCFR). "Un aspecto positivo —si es que se le puede llamar así cuando la inflación interanual supera el 4%— es que no fue una sorpresa al alza", agregó.

A nivel mensual, sin embargo, el panorama que muestra el IPC es ligeramente distinto. Los precios subieron 0,5% mensual en mayo, en línea con lo esperado. Este registro representó una desaceleración respecto al 0,6% mensual de abril. Desde Balanz remarcaron que los segmentos de energía y servicios "explicaron casi íntegramente la variación de precios de mayo".

"Energía registró un 3,9% mensual, muy similar a lo que había mostrado en abril (3,8%), al tiempo que los servicios se desaceleraron hacia 0,30% mensual desde el 0,50% mensual previo, de la mano de la categoría de vivienda que registró 0,32% mensual por debajo del 0,50% mensual previo", detallaron.

Como aspecto positivo, los analistas de Balanz explicaron que "se verificó una importante desaceleración en el segmento de alimentos, que avanzó 0.20% mensual frente al 0,50% de abril".

Desde Portfolio Personal Inversores (PPI) afirmaron que "el dato realmente alentador fue el de la núcleo", que exlcuye alimentos y energía. Anotó un incremento de 0,2% mensual, la mitad del dato de abril. De todas maneras, en la medición interanual la núcleo fue de 2,9%, por encima del dato de abril, que fue 2,8%.