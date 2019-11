Alberto congela la transición y aísla el fin de ciclo de Macri

Concepto: “freezar”

El concepto en el búnker del presidente electo de la calle México es “freezar” a la Casa Rosada y dejar que termine la gestión sin inmiscuirse. Tanto en el área política, a cargo de Rogelio Frigerio, como en la económica, supervisada por Hernán Lacunza. Más allá del reestablecimiento del cepo a la compra de dólares, negociada con el equipo económico de Alberto para preservar las reservas del Banco Central, en el Ministerio de Hacienda tampoco hubo contactos formales con Matías Kulfas o Guillermo Nielsen. Ni siquiera hubo devolución a la propuesta de armar una misión conjunta para negociar en Washington un nuevo esquema de pago de la deuda ante el organismo internacional de crédito.

De manera autónoma, Fernández y Santiago Cafiero ya preparan las estructuras y el organigrama de los nuevos ministerios que funcionarán en su gobierno, como Hábitat a cargo de María Eugenia Bielsa o Desarrollo Social, bajo la órbita de Daniel Arroyo. Ayer Macri tomó nota del vacío peronista que enfrenta en la transición y advirtió que si no se da antes del 10 de diciembre se “dejarán los papeles sobre la mesa”.

Al término de la reunión de Gabinete encabezada por el jefe de Estado, el radical Oscar Aguad aseguró que “la transición se da si hay la posibilidad de compatibilizar y de transmitir experiencias, si no, no hay transición”. Y recordó que la transición “empezó con los dos presidentes” durante el encuentro que Macri mantuvo con Fernández en su despacho de la sede gubernamental al día siguiente a las elecciones del 27 de octubre.

En ese sentido, consideró que “por algún motivo no siguió” ese proceso de traspaso de administración, y dijo desconocer cuál es el motivo.

“Sobre la mesa”

El titular de la cartera de Defensa explicó que “si no se da (la transición) dejaremos los papeles sobre la mesa”, y además aclaró que para que ese traslado de gestión se concrete “hacen falta gestores oficiales” y hasta el momento no fueron designados de parte del futuro gobierno. El Gobierno acusó a Fernández de no iniciar la transición, luego de que el líder del Frente de Todos designara para ese trabajo a Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro, Gustavo Béliz y Vilma Ibarra.

Macri reiteró ayer que en el marco de la transición aún no hay nada definido, aunque según trascendió su postura es entregar los atributos que simbolizan el traspaso del poder en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Por otra parte, se sabe que Fernández si bien no lo informó públicamente, espera recibir la banda y el bastón presidencial en el marco de la jura del mandato durante la Asamblea Legislativa que tendrá lugar en el Congreso de la Nación.

El jefe de Estado, a tres semanas de concluir su mandato, se refirió a la cuestión del traspaso presidencial en respuesta a una consulta realizada por los periodistas acreditados en la sede gubernamental al ingresar al Salón de los Científicos para encabezar una reunión de gabinete junto a su equipo de gobierno.