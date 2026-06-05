Plazo fijo estancado: así operan los principales bancos hoy, viernes 5 de junio + Agregar ámbito en









Los rendimientos permanecen en niveles bajos y el mercado sigue atento a los próximos movimientos monetarios y financieros.

Cómo rinden hoy los plazos fijos en Argentina

Durante buena parte de 2026, los ahorristas vieron cómo las tasas ofrecidas por las entidades financieras para los plazos fijos fueron perdiendo atractivo en comparación con los niveles observados meses atrás. El escenario actual muestra un mercado más estable, pero también una rentabilidad más moderada para quienes eligen inmovilizar pesos durante 30 días.

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La situación responde a distintos factores. Entre ellos aparecen la desaceleración inflacionaria, la política monetaria aplicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la menor presión sobre algunas variables financieras. El resultado es un panorama donde las tasas parecen haber encontrado una zona de relativa calma.

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Mientras tanto, miles de argentinos siguen recurriendo al plazo fijo tradicional por una razón sencilla: continúa siendo una de las alternativas más conocidas dentro del sistema financiero formal. Aunque ya no ofrece los porcentajes que supo mostrar en otros períodos, conserva características valoradas por muchos inversores, como la previsibilidad y la simplicidad operativa.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 5 de junio Según los datos informados por las entidades financieras al Banco Central para colocaciones online a 30 días, las tasas nominales anuales (TNA) muestran pocas variaciones respecto de las jornadas anteriores, una señal de que el mercado atraviesa una etapa de rendimientos estabilizados.

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país, las tasas para clientes son las siguientes: Banco de la Nación Argentina :19%

:19% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 16,25%

: 16,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18%

: 18% ICBC : 17%

: 17% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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