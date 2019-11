Alberto Fernández recibió al expresidente Eduardo Duhalde

“Siempre digo que si hiciéramos un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Duhalde, porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer”, expresó Alberto Fernández, vía Twitter tras el encuentro.

Durante la reunión con el histórico dirigente peronista trataron la realidad latinoamericana, la reactivación de la producción para los sectores medios de la economía, la posibilidad de dar tierras a los sectores más desprotegidos para generar trabajo y la necesidad de extender los plazos al encarar una negociación con el FMI.

“Gracias, Eduardo, por tu visita de hoy y tu consejo permanente. Vamos a levantarnos una vez más”, agregó el presidente electo.

Balance

En tanto, luego de la reunión, Duhalde realizó un balance de la charla y comentó algunos de los puntos principales, al tiempo que ofreció su visión de la Argentina que gobernará el tándem Fernández – Fernández a partir del próximo 10 de diciembre.

En diálogo con el programa “Pasaron Cosas” de Radio Con Vos, y el expresidente se refirió al rol que Macri tendrá en la oposición y lo diferenció de Horacio Rodríguez Larreta , destacando que no "piensan igual".

"A mí nadie me va a convencer de que Larreta y Santilli piensan igual que Macri. Conozco sus pensamientos. Son hombres de pensamiento nacional y productivo", aseguró.

En el mismo sentido, el dirigente peronista remarcó que "tampoco el radicalismo" expresa las mismas ideas que Macri. "No den por muerta a la UCR. Tiene dirigentes importantes en municipios y provincias. Son el segundo partido más prominente a nivel nacional", subrayó.

Por otra parte, el exgobernador bonaerense se refirió al importante nivel de endeudamiento externo que recibirá el nuevo Gobierno: "La deuda no es la principal preocupación de hoy. Sabemos que no podemos pagar y lo saben también los acreedores. Lo que hay que hacer es obvio: buscar plazos y posiblemente una quita. No hay plata para pagar y esto lo saben todos".

Por último, el expresidente dio su aprobación a la propuesta de Alberto Fernández de crear un Consejo Económico y Social, y que el mismo sea presidido por Roberto Lavagna. "Me comentó que va a enviar al Congreso el proyecto para crear un Consejo Económico y Social y que le va a ofrecer presidirlo a Roberto Lavagna. Me pareció genial", agregó.