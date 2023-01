Alberto vs. Ciudad: “Soy el más federal de los porteños”

Los habitantes del interior “tienen el mismo derecho que un porteño a tener una casa, el mismo derecho a una escuela como en el centro del país y el mismo derecho a una salud pública...”, reafirmó el Presidente durante el acto de entrega de 597 viviendas en Posadas, en la provincia de Misiones.

Alberto Fernández dijo que “este país va a ser federal el día que todos los argentinos podamos desarrollar nuestra vida en el mismo lugar donde nacimos”.

En su discurso también consideró que hoy “no vivimos en una Argentina igual, por más que lo proclamemos”.

Entonces el Presidente explicó que “mi generación tenía una utopía, que era la construcción de una democracia, que ya lleva 40 años. La democracia, sin embargo, no resolvió todos esos problemas, no resolvió hacer esa Argentina igualitaria de la que tanto hablo, y quizás la utopía que esta generación debe tener es llevar igualdad a cada rincón de la Argentina...”.

Al Presidente lo acompañaron el gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti.

“Vivimos en una Argentina que una generación con la mejor de la fe diseñó con un centro muy rico, con aquella idea agroexportadora, y después con un Norte y un Sur muy olvidados. Y yo me puse en la cabeza que tenemos que terminar con esas Argentinas, la Argentina es una...”, consideró Alberto Fernández quien aseguró: “Soy el más federal de los porteños” .

Después el Presidente también insistió con la idea del federalismo argumentando en contra de la Ciudad tras la cautelar dispuesta por la Corte Suprema a favor del distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta. La medida de la Corte es fundamento para el oficialismo de la promoción del juicio político al titular del máximo tribunal.

Alberto continuó contando que “ayer hablaba con los gobernadores que me visitaron y les dije me acabo de dar cuenta de que soy el primer presidente de la democracia que nació en la Ciudad de Buenos Aires. Soy el más federal de los porteños y el más preocupado por el interior de mi patria y me peleo mucho con mi Ciudad para que mi Ciudad deje de lado su opulencia y sea parte de una mejor distribución en la Argentina...”.

Finalmente remarcó que “hay quienes creemos que el Estado debe estar presente para acercarle la vivienda aquellos que no pueden acceder a ella y hay otros que creen que todos deben ir recurrir al mercado para que les de la vivienda, y no todos pueden recurrir un crédito hipotecario, a un banco. Muchos necesitan aun que el Estado los socorra...”, concluyó, mientras que en otro tramo aseguró que para fines de marzo “vamos a llegar a las 100.000 viviendas entregadas a lo largo y ancho de la Argentina”.

Ahuad afirmó que “la entrega y la construcción de viviendas en todos los lugares de la Argentina es la política federal más importante”, porque es “una política de igualdad de oportunidades, de dignidad, de contención, y una política de justicia social”.