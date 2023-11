Alerta de la Justicia Electoral con perfume a ultimátum para LLA

No solo alertaron la “tan deficiente” provisión de boletas para PBA sino que aclararon que será responsabilidad de los fiscales y validaron usar papeletas del 22-0 pero no de las PASO.

La Justicia Electoral lanzó, quizás, su última y más documentada advertencia de cara al balotaje y a la decisión de La Libertad Avanza de entregar menos boletas que las recomendadas para cada urna. Lo primero que hizo la Cámara Nacional Electoral (CNE) es dejar en claro que el asunto, antes durante y después del desarrollo de los comicios es competencia de los juzgados electorales de primera instancia en la cabecera de cada distrito. Y puntualizó que las boletas que tendrán validez el domingo son las del 19 de noviembre y eventualmente las del 22 de octubre pero no las que corrieron para las PASO. Para ello retomaron lo que había sido dispuesto en 2015, última fecha en la que se llevó adelante una segunda vuelta electoral para evitar confusiones en el electorado y que efectivamente pudiera expresar su voluntad. Fue un último gesto para atajar cualquier eventualidad que pueda ocurrir habida cuenta de la errática decisión que ya había sido advertida por la Junta Electoral y que sorpresivamente ratificaron las autoridades de la alianza que lleva a Javier Milei a la cabeza. Esa decisión la firmaron el 31 de octubre el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Morán; su par de la Cámara Civil, Sebastián Picasso; y la jueza federal con competencia electoral, María Servini.Pero el documento más gráfico del estado de situación es el firmado el pasado 11 de noviembre, en el cual el presidente de la Cámara de La Plata, Roberto Lemos Arias; el juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres; y el juez electoral, Alejo Ramos Padilla intimaron a LLA a cumplir con la provisión de boletas, además de anunciar que las verificarían pero que además harán públicos los resultados de lo que obtengan, de manera de transmitir a la ciudadanía en qué condiciones de cumplimiento llega LLA a la elección. La alarma no es menor si se tiene en cuenta que tanto la Junta como toda la justicia electoral está haciendo una infrecuente advertencia sobre la estrategia que está desplegando el partido de Milei, y en atención a que el ojo de la responsabilidad estará puesto sobre ellos mismos si algo sale mal. Un deslinde de responsabilidad en formato judicial.El acta ofrece datos: cada agrupación debería incluir un fajo de hasta 350 boletas por cada una de las 38.074 mesas en territorio bonaerense; dos fajos de idéntica cantidad para el sistema de contingencia por establecimiento para reponer con lugares de hasta 8 meses juntas; o el doble, en caso de que hubiera 9 o más mesas. LLA rechazó seguir estos lineamientos aduciendo prevenir el robo de boletas y remitió un cuarto o menos de lo requerido, o directamente no alcanzó a cubrir municipios, lo que forzó a compensarlos desde el lote de contingencia o directamente restarlos de otros municipios que todavía no están siendo procesados por el correo en los preparativos. Eso más allá de que las que mandaron las pusieron en cajas o bolsas negras que dificultan su clasificación. Una provisión de boletas “tan deficiente” no se adecua a las previsiones del tribunal, advierten, responsabilizando a los fiscales para su aprovisionamiento y deslindando la tarea de la justicia electoral. Mal podrían enviarlas si ni siquiera el partido se las proveyó, dicen explícitamente.