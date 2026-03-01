Calor, altas temperaturas y alerta meteorológica por lluvias y tormentas: cuáles son las provincias afectadas y cómo sigue el clima en el AMBA + Seguir en









El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio su pronóstico extendido para la primera semana del nuevo mes que inicia este domingo.

Lluvias en varias provincias en el inicio del mes de marzo. Mariano Fuchila

El clima para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se presenta con un cielo despejado la temperatura, con buenas condiciones en el inicio del mes de marzo, que se mantendrán en los próximos días. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias y tormentas en varias zonas del país.

Clima: el pronóstico del tiempo para esta semana en el AMBA Para este domingo, se espera una temperatura mínima de 22° y una máxima de 28°. Las condiciones meteorológicas serán favorables, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. El viento se mantendrá en torno a los 5 m/s, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

Los próximos días en el AMBA se presentarán con variaciones en las temperaturas. El lunes la mínima será de 21° y la máxima de 27°, con cielo despejado.

Para el martes se anticipa una mínima de 23° y una máxima de 29°, también con cielo despejado. Sin embargo, el miércoles se prevé un cambio en las condiciones, con una mínima de 19° y una máxima de 24°, y la posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el jueves la mínima será de 21° y la máxima de 24°, con más probabilidades de lluvia ligera.

Alerta por lluvias y tormentas: cuáles son las zonas afectadas El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para hoy por tormentas que podrían incluir ráfagas intensas y caída de granizo en diversos puntos del país. El área de cobertura principal afecta al centro y sur argentino.

Por ello, el organismo detalló también las recomendaciones a tener en cuenta ante las inclemencias del tiempo que sacudirán este domingo. Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este domingo son San Luis y Mendoza, donde se registrarán tormentas, así como también en Río Negro. image Alerta tormentas 1 de marzo. En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Cabe señalar que Santa Cruz también presenta una advertencia amarilla por la presencia de lluvias en ese territorio. Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

