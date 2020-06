"Hemos adaptado todos nuestros programas al contexto actual"

En 2011, La familia Bulgheroni convoca a la doctora Leila Cura, medica especialista en neurología, para que arme un área específica de salud y bienestar en Pan American Energy. "Me aclararon que el objetivo primordial era que me enfocara en la felicidad de los empleados más allá de la productividad y de que si eso producía o no un beneficio económico. También me remarcó que ese beneficio tenía que ser para todo el mundo, más allá de las jerarquías", recuerda Cura.