Barreiro: "Los consumidores empiezan a exigirles a las empresas algo diferente"

“Comenzó en Europa, luego en Estados Unidos y empieza a llegar a Argentina. A diferencia de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos, ellos sufren de una mayor humedad. Ser orgánico en Argentina tiene más facilidades. Pero en 2014, cuando arrancamos, el público no estaba preparado para hablar de un vino orgánico”, sostuvo Barreiro, quien detalló: “A diferencia de otros productos (como el tomate, por ejemplo), el gusto no cambia tanto. Es por eso que lo que se da entre el trabajo de lo público y las empresas, también tenemos que sumar al consumidor. Que son quienes empiezan a exigirles a las compañías algo diferente. Hoy, las nuevas generaciones les piden a las empresas no solo que no dañen el medioambiente, sino le preguntan qué más hacen en favor del medioambiente. Después de sacarle provecho, qué se le devuelve al suelo”.