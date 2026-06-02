Causa Cuadernos: por fallas técnicas, suspendieron las declaraciones de Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic

Los problemas de conectividad en Comodoro Py atrasaron la audiencia. Los inconvenientes perjudicaron el sistema mixto de participación.

Se suspendió la audiencia en la casa cuadernos,

Una serie de problemas técnicos en la conectividad del edificio de Comodoro Py provocó este martes la suspensión de una nueva audiencia del juicio oral por la causa Cuadernos , donde debían declarar tres testigos considerados relevantes para el avance del proceso: Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic .

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La interrupción obligó al Tribunal Oral Federal N.º 7 a reprogramar todas las testimoniales previstas para la jornada, luego de que los inconvenientes impidieran desarrollar la audiencia bajo el sistema mixto de participación presencial y virtual .

Desde el tribunal informaron que la decisión fue adoptada después de varios intentos para restablecer el servicio.

“Se hace saber que, pese a las tareas efectuadas por la Dirección General de Tecnología del Poder Judicial de la Nación , no se ha logrado una conexión a internet estable que permita la celebración de la audiencia en forma mixta -presencial y zoom-. En razón de ello, se suspende la audiencia y se reprograman los testigos convocados para el día de la fecha para el jueves", aseguraron.

Las fallas afectaron gran parte del edificio judicial y complicaron el normal funcionamiento de distintas dependencias ubicadas en los tribunales federales porteños.

Al tratarse de una audiencia mixta, la misma quedó suspendida.

Roberto Lavagna volvió a quedar a la espera

Uno de los testimonios más esperados era el de Roberto Lavagna, quien se desempeñó como ministro de Economía durante parte de la presidencia de Néstor Kirchner.

El exfuncionario ya había declarado anteriormente en el juicio por la causa Vialidad, donde recordó los motivos de su salida del Gobierno y se refirió a una investigación interna que impulsó sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Durante aquella exposición sostuvo que la pesquisa detectó indicios de cartelización en distintos proyectos viales y explicó que esa situación derivó en la suspensión de aproximadamente veinte obras que dependían del entonces Ministerio de Planificación Federal.

Su comparecencia en la causa Cuadernos quedó ahora pendiente de una nueva convocatoria, siendo uno de los declarantes más esperados.

El rol de Leonardo Fariña

Otro de los testigos citados era Leonardo Fariña, una figura central en varias investigaciones vinculadas a presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

El arrepentido de la causa conocida como “Ruta del dinero K” ya declaró tanto en el juicio por la causa Vialidad como durante la etapa de instrucción de la investigación de los Cuadernos ante el fiscal Carlos Stornelli.

En anteriores testimonios aseguró que los fondos manejados por Lázaro Báez pertenecían en realidad a Néstor Kirchner y afirmó que existían similitudes entre las maniobras de lavado investigadas en aquel expediente y los mecanismos analizados actualmente en esta causa.

Su declaración es considerada relevante para la reconstrucción de los supuestos circuitos financieros investigados por la Justicia.

La exdiputada y dirigente política Mariana Zuvic tampoco pudo prestar declaración debido a los problemas técnicos.

A lo largo de los últimos años, Zuvic impulsó diversas denuncias públicas relacionadas con presuntos casos de corrupción durante las administraciones kirchneristas y su testimonio forma parte del conjunto de pruebas incorporadas al debate oral. El tribunal deberá fijar una nueva fecha para su comparecencia.

La acusación contra Cristina Kirchner

En el juicio por la causa Cuadernos, la fiscalía sostiene que existió un sistema de recaudación ilegal vinculado a contrataciones de obra pública.

Según la acusación, bolsos con dinero provenientes de supuestos sobornos eran trasladados hasta un departamento ubicado en Recoleta, donde habrían sido recibidos por Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.

En ese expediente, Cristina Fernández de Kirchner está acusada de haber encabezado una asociación ilícita que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, operó dentro del Poder Ejecutivo entre 2003 y 2015.

Junto a la expresidenta también son juzgados exfuncionarios, empresarios y personas vinculadas a la investigación.

Otro de los puntos que deberá resolver el tribunal es la situación de Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, quien no pudo declarar la semana pasada por motivos de salud.

roberto lavagna ypf Lavagna es uno de los declarantes más esperados.

La testigo presentó documentación médica donde consta que padeció un aneurisma aórtico, hipertensión arterial, depresión y cuadros de estrés severo.

Ante ese escenario, la fiscal de juicio Fabiana León solicitó que, si finalmente se concreta la testimonial, se arbitren mecanismos especiales para garantizar su participación.

Entre las alternativas analizadas aparece la posibilidad de que declare desde una sede judicial de Córdoba o incluso desde su domicilio, con supervisión de personal de seguridad.

Una testigo considerada clave

La importancia de Quiroga radica en declaraciones públicas que realizó en 2013, cuando aseguró haber observado movimientos de bolsos con dinero durante los años de gestión kirchnerista.

Esos dichos quedaron incorporados a distintas investigaciones judiciales y fueron vinculados por los acusadores al supuesto esquema de recaudación ilegal que la Justicia atribuye a exfuncionarios y empresarios contratistas del Estado.

Mientras se aguarda la reprogramación de las audiencias suspendidas, el juicio continúa avanzando en una etapa marcada por testimonios considerados fundamentales para reconstruir los hechos que forman parte de una de las causas de corrupción más relevantes de la historia judicial argentina reciente.