Alejandra Cardona: "Estamos viendo la consolidación del sector minero"

La directora ejecutiva de CAEM se refirió al potencial de la industria durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

La directora ejecutiva de CAEM , Alejandra Cardona , destacó la consolidación del sector minero al participar del cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , poniendo el foco en lo que se viene para Argentina en el horizonte y la llegada de inversiones .

Con la moderación de los periodistas de Ámbito, Sebastián D. Penelli y Nazarena Lomagno, Cardona habló de “ la consolidación del sector minero ” y repasó: “ Si bien no tiene el despliegue del mundo del petróleo, porque la parte fuerte del desarrollo viene de los últimos 30 años, hoy estamos viendo los frutos ”.

“ Somos un importante productor de oro y plata, tenemos una importante producción de litio, estamos quintos a nivel global . Y tenemos la posibilidad de pasar a ser uno de los diez proveedores globales de cobre del mundo, a pesar de que hoy estamos prácticamente en cero”, resaltó.

La directora ejecutiva de CAEM admitió que la menor celeridad se debe a que el sector “es principalmente exportador” y puso de relieve la importancia que empieza a ganar en el país. “ Tenemos a Cuyo que concentra siete proyectos de cobre de clase mundial y se suman Catamarca y Salta con dos más. Eso no pasa en ninguna otra jurisdicción del mundo y nos coloca en un nivel especial ”, observó.

De cara al futuro, consideró que “para que esto se materialice, se necesita tener continuidad en las condiciones que hoy permiten el avance de las inversiones y que no haya cambios tipo péndulo a pesar de que cambien los colores políticos de los gobiernos”.

El buen momento de los precios internacionales

Cardona se refirió a los precios internacionales y admitió que “han ayudado a sostener estos volúmenes exportables”, destacando además que “el litio se ha recuperado también después de una caída bastante estrepitosa”. “No me imaginaba un panorama tan favorable”, se sinceró.

Al hacer cuentas, precisó que en el primer semestre hubo “un volumen de exportación comparable al volumen de todo 2024, lo que nos marca la curva ascendente” y añadió: “Este año vamos a superar los 10.000 millones de dólares de exportación. Es poco comparado con otros sectores, pero para nosotros es una cifra más relevante”.

La viabilidad de los proyectos y el RIGI como oportunidad

En cuanto al sector minero, Cardona recordó que “menos de un proyecto de cada 100 llega a fase productiva” y si bien admitió que “es parte del negocio”, consideró que “la exploración es fundamental, porque permite hallar los recursos y estudiar en profundidad para definir si es viable económica, social, política y técnicamente entrar en producción”.

Con relación al RIGI, sostuvo que “genera condiciones para que seamos un destino competitivo para inversores” y contrastó: “Como país tenemos los recursos, pero competimos con otras jurisdicciones".

“No es solo mirar la carga tributaria, que es lo primero que viene a la mente, sino también ver condiciones como la infraestructura, los proveedores, el capital humano y la conectividad entre regiones. Todo eso está tallando hoy en la agenda minera de cara al desarrollo”, remató.