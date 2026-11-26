Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, el think tank de la Universidad Siglo 21, analiza el rol de Argentina y América Latina en la discusión global sobre minerales críticos, las oportunidades del litio y el cobre y los desafíos para agregar valor en origen.

Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, el think tank de la Universidad Siglo 21: “Los minerales críticos dejaron de ser un asunto sectorial para convertirse en un tema global”.

Los minerales críticos dejaron de ser una cuestión exclusivamente minera para convertirse en una pieza central de la geopolítica global. La transición energética, la seguridad de las cadenas de suministro, el desarrollo tecnológico y la competencia comercial pusieron a estos recursos en el centro de las decisiones de las principales economías. En ese escenario, los países productores buscan ganar protagonismo frente a una estructura internacional marcada por la concentración del procesamiento y la refinación.

En ese debate, el G20 funciona como uno de los principales espacios de coordinación económica internacional. Dentro de su estructura, el Think 20 (T20) reúne a centros de pensamiento e institutos de investigación para elaborar recomendaciones de políticas públicas basadas en evidencia. Creado en 2012, el grupo busca acercar la investigación académica a las decisiones de los líderes y ampliar la participación de distintas regiones en la agenda global.

Florencia Rubiolo , directora de Insight 21, el think tank de la Universidad Siglo 21 , participó de las discusiones del T20 sobre minerales críticos. Luego, analizó los planteos y sostuvo que el desafío para Argentina y América Latina no se limita a garantizar inversiones o aumentar las exportaciones : también pasa por intervenir en las reglas que definirán el valor de los recursos, diversificar mercados y construir una estrategia de desarrollo que permita avanzar más allá de la extracción.

Rubiolo es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, y especialista en Estudios de Asia Oriental por la Universidad Nacional de Córdoba. Además, cuenta con experiencia en investigación, gestión y docencia en educación superior (grado y posgrado), es analista y consultora en relaciones y escenarios económicos y políticos internacionales con foco en Asia Pacífico.

Periodista: ¿Por qué los minerales críticos dejaron de ser un tema exclusivamente minero y pasaron a ocupar un lugar central en la agenda global?

Florencia Rubiolo: Los minerales críticos dejaron de ser un asunto sectorial para convertirse en un tema global que cruza la política energética, el comercio, la tecnología, la seguridad y el desarrollo. La demanda va a seguir acelerándose: según la Agencia Internacional de Energía, la de litio podría multiplicarse por cinco hacia 2040, y la de cobre, grafito y níquel también crece con fuerza. Sin embargo, el riesgo no es la escasez, sino la concentración, sobre todo en el procesamiento y la refinación, que dominan muy pocos actores.

P.: ¿Qué lugar ocupan los minerales críticos en la agenda del G20 y qué puede aportar el T20 a esa discusión?

F.R.: Este año el G20 tiene una agenda más acotada, centrada en crecimiento, energía y tecnología, pero los minerales críticos siguen en el centro porque tocan casi todo: energía, cadenas de suministro, innovación y comercio. Hay además continuidad, ya que el G20 venía trabajando el tema y en 2025 adoptó en Johannesburgo un Marco Global de Minerales Críticos que recoge prioridades de los países productores. En ese escenario, el T20 cumple un rol clave porque permite llevar a la mesa la mirada de los países proveedores, que suele quedar en segundo plano frente a la de los importadores.

P.: ¿Cuáles son las principales diferencias entre la mirada de los países importadores y la de los productores?

F.R.: Una de las claves para comprender las discusiones internacionales es el debate entre transición y seguridad energéticas. Aunque las posturas parezcan contradictorias, para países como Argentina estas dos concepciones casi nunca compiten en los hechos. Ese dilema, en cambio, ya trabó acuerdos en otros foros, como las reuniones de ministros de energía del G7 en 2025. A esto se suma que un riesgo compartido no implica intereses compartidos: una interrupción del suministro es un problema de seguridad para quien importa, pero para quien produce es un golpe a los precios, a los ingresos fiscales y al desarrollo.

Para la especialista, la pregunta de fondo para la Argentina es "cómo transformar la ventaja geológica en desarrollo, y no solo en exportaciones".

P.: ¿Por qué América Latina necesita tener una participación más activa en las discusiones sobre minerales críticos?

F.R.: La discusión importa especialmente a América Latina, que tiene un peso clave en litio y cobre, con el triángulo del litio que forman Argentina, Chile y Bolivia. Para los importadores el debate es asegurar y diversificar el abastecimiento. Para nosotros es algo más: agregar valor en origen, diversificar compradores, atraer inversiones que vayan más allá de la extracción y no repetir los viejos patrones de dependencia de las materias primas. Enfrentamos, además, un alto riesgo de fragmentación, porque cada vez más reglas se negocian en grupos chicos e iniciativas plurilaterales, tanto en comercio como en minerales. Si los productores latinoamericanos no están en esas mesas, la dependencia puede profundizarse en vez de reducirse.

P.: ¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta Argentina en este nuevo escenario internacional?

F.R.: Argentina es un actor en crecimiento en litio y tiene potencial en cobre. Un dato ilustra la concentración: la participación de China en las exportaciones argentinas de litio pasó del 43% en 2023 al 67% en 2024. Es un problema de seguridad para los importadores y también un desafío de desarrollo para el país. En 2026, Argentina se sumó, junto con Chile, a iniciativas lideradas por Estados Unidos como Pax Silica. Eso abre oportunidades, pero exige una estrategia propia: diversificar compradores sin quedar atada a un solo bloque y apostar al procesamiento y a la cadena de valor local. La pregunta de fondo es cómo transformar la ventaja geológica en desarrollo, y no solo en exportaciones.

P.: ¿Cómo pueden complementarse la agenda del G20 y la de Naciones Unidas para avanzar en una gobernanza global de los minerales críticos?

F.R.: La agenda de la ONU y la del G20 pueden complementarse si se las aborda con pragmatismo: la ONU aporta legitimidad y una brújula de largo plazo, y el G20 aporta peso económico y capacidad de avanzar más rápido. Los minerales críticos son uno de los pocos temas donde el Norte y el Sur tienen algo concreto para ganar. Para Argentina, el desafío no es el acceso a los minerales, sino tener una voz en las reglas que definen su valor.