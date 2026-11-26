La complejidad de las operaciones, el acceso al capital y las cadenas de suministro encabezan las preocupaciones de la industria minera global. Un informe privado advierte que las empresas deberán prepararse para un escenario de incertidumbre permanente, mientras la electrificación y la inteligencia artificial impulsan nuevas oportunidades de crecimiento.

El informe de EY muestra a una industria que deberá administrar dos velocidades. Por un lado, responder a los riesgos inmediatos: minas más complejas, costos crecientes, incertidumbre geopolítica y cadenas de suministro vulnerables. Por el otro, prepararse para una demanda que seguirá expandiéndose.

La minería a nivel global se prepara para un 2027 en el que la demanda de minerales seguirá creciendo , pero producirlos será cada vez más desafiante. Las minas maduras, los costos en alza, la tensión geopolítica y la presión sobre los insumos obligan a las compañías a revisar sus estrategias. El desafío ya no es solamente encontrar nuevos recursos: también es sostener la producción, proteger los márgenes y asegurar que las inversiones de hoy no comprometan las oportunidades de mañana.

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Ese es el escenario que plantea el informe de EY sobre los 10 principales riesgos y oportunidades de negocio para el sector de minería y metales en 2027 . El trabajo identifica un cambio de prioridades: la complejidad operativa, el capital y la cadena de suministro ocupan los primeros lugares, mientras que la innovación deja de aparecer entre los diez principales riesgos, aunque la inteligencia artificial continúa siendo una herramienta central para mejorar la productividad.

El análisis fue elaborado por Paul Mitchell , EY Global Mining & Metals Leader, con la colaboración de Angie Beifus , especialista en investigación y generación de contenidos estratégicos para el sector. Según informó la consultora, durante junio y julio pasado, la organización encargó una encuesta a altos directivos del sector minero y metalúrgico de empresas con ingresos de al menos 1.000 millones de dólares . Se recopilaron 400 respuestas únicas, con un 33% de los encuestados a nivel de junta directiva o C-suite; 37 % liderando departamentos, unidades de negocio o grupos de productos básicos; y el 29% a nivel de presidente, vicepresidente o director.

El reporte al que accedió Energy Report es contundente: las empresas que logren combinar disciplina operativa, flexibilidad financiera, tecnología y una relación sólida con sus comunidades estarán mejor posicionadas para aprovechar el crecimiento de la demanda. La incertidumbre, advierte EY, llegó para quedarse.

Las operaciones mineras son cada vez más difíciles y costosas de sostener, especialmente en los yacimientos que llevan años en producción. El 29% de los encuestados por EY identificó la variabilidad en la calidad del mineral como el principal problema operativo.

A esto se suman la manipulación de materiales, la disponibilidad de trabajadores, la capacidad de procesamiento, la logística y la confiabilidad de los equipos. Cuando las reservas económicamente atractivas comienzan a reducirse, las compañías tienen menos alternativas para reorganizar sus operaciones y responder a imprevistos.

La decisión de priorizar el mineral de mayor margen puede mejorar los resultados inmediatos, pero también afectar la flexibilidad futura. Por eso, EY plantea que las empresas deben invertir antes de que el deterioro de los activos se traduzca en una caída de la producción.

La pregunta que queda sobre la mesa es cómo mantener la eficiencia y la flexibilidad cuando las minas envejecen y cada tonelada cuesta más extraerla.

2. Capital: hay financiamiento, pero conseguirlo será más selectivo

El dinero no desapareció del mercado minero, pero los inversores están mirando con mayor atención dónde colocarlo. Las materias primas estratégicas, las regiones con mayor previsibilidad regulatoria y los proyectos con acceso a mercados ganan atractivo.

Las compañías también revisan sus portafolios y evalúan si conviene invertir, vender activos, asociarse o mantener su participación a través de estructuras alternativas.

EY destaca el creciente interés por nuevas fuentes de financiamiento, como los fabricantes de equipos, los clientes, los fondos soberanos y el capital respaldado por los gobiernos. También aparecen con mayor fuerza las empresas conjuntas, las regalías y los acuerdos de streaming, que permiten compartir riesgos o reducir las necesidades de financiamiento en los balances.

La oportunidad está en ampliar las opciones para financiar el crecimiento. El desafío, en cambio, será elegir socios y estructuras sin perder demasiado control, propiedad o flexibilidad estratégica.

3. Cadena de suministro: la continuidad se convirtió en una prioridad

Los conflictos internacionales, los aranceles y la concentración de la producción y el procesamiento de determinados insumos mantienen bajo presión a las cadenas de suministro. Una interrupción puede afectar tanto el ingreso de materiales esenciales a la mina como la salida de la producción hacia los mercados.

Las empresas están tomando medidas para anticiparse. El 53% de los encuestados incorporó tecnología para mejorar la visibilidad de sus cadenas de suministro, mientras que el 52% aumentó sus inventarios o reservas.

Sin embargo, la respuesta todavía es incompleta: apenas alrededor de un tercio diversificó su base de proveedores y solo una cuarta parte busca avanzar en alianzas estratégicas.

Para EY, el próximo paso será identificar las dependencias críticas y desarrollar alternativas antes de que ocurra una interrupción. La resiliencia no consiste solamente en acumular inventarios, sino en contar con proveedores confiables, conocer el origen de los insumos y evitar que una solución de emergencia genere nuevos riesgos regulatorios o geopolíticos.

4. Aumento de costos: producir más ya no garantiza mejores resultados

La complejidad de las operaciones y el encarecimiento de insumos como la energía, la logística, el ácido sulfúrico y los explosivos están presionando los márgenes de las compañías.

En ese contexto, la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta clave para mejorar la productividad, aunque su implementación también puede generar problemas si se realiza de manera descoordinada.

Paul Mitchell advierte que “los agentes de IA que operan de manera aislada pueden aumentar los costos, los silos y la complejidad”.

La tecnología, por lo tanto, no es una solución automática. Para generar valor debe estar integrada a los procesos, conectada con los sistemas de la compañía y orientada a resolver problemas concretos de producción, mantenimiento y gestión.

El objetivo será reducir costos estructurales sin comprometer la continuidad operativa ni frenar las inversiones necesarias para crecer.

5. Geopolítica: los gobiernos quieren participar en la minería

La disputa por los minerales críticos está modificando el papel de los Estados. Los gobiernos ya no se limitan a establecer reglas o promover inversiones: cada vez más participan directamente en el financiamiento y desarrollo de activos estratégicos.

Según EY, los compromisos de financiamiento público para el sector de minerales críticos se multiplicaron por más de cuatro entre 2023 y 2025, hasta alcanzar aproximadamente u$s65.000 millones.

La intervención también se extiende a las etapas de procesamiento y refinación. En algunos casos, las empresas que invierten en actividades de mayor valor agregado pueden obtener licencias de más largo plazo y mejores condiciones para desarrollar sus negocios.

El nuevo escenario abre oportunidades para las compañías, pero también exige entender qué compromisos implica cada acuerdo y cómo preservar la flexibilidad frente a cambios políticos o regulatorios.

6. Carbono: descarbonizar sin perder competitividad

La transición hacia operaciones con menores emisiones sigue siendo una prioridad, pero las empresas enfrentan una tensión cada vez más difícil de resolver: avanzar hacia sus objetivos climáticos sin afectar la productividad ni disparar los costos.

El 21% de los encuestados por EY señaló que cumplir con las metas de descarbonización y mantener la competitividad económica es uno de los dilemas más complejos del sector.

Las compañías no están abandonando sus compromisos, pero sí revisan los caminos para alcanzarlos. Algunas reorientan sus portafolios hacia minerales vinculados con la transición energética, mientras que otras buscan desarrollar productos diferenciados mediante procesos de menor intensidad de carbono.

La oportunidad consiste en convertir la descarbonización en una ventaja comercial y operativa, en lugar de tratarla únicamente como una obligación.

7. Sustentabilidad: el agua y la gobernanza ganan protagonismo

La mayoría de los ejecutivos mineros reconoce que el desempeño ambiental y social está directamente relacionado con la creación de valor. Sin embargo, EY advierte que esa convicción no siempre se refleja en las decisiones que se toman en cada operación.

La seguridad hídrica es una de las principales preocupaciones: el 24% de los encuestados la considera una prioridad en materia de sustentabilidad, pero solo el 54% confía en poder cumplir con sus compromisos vinculados al agua.

A medida que la demanda impulsa proyectos hacia jurisdicciones con mayores riesgos políticos o marcos de gobernanza más débiles, también crece la necesidad de fortalecer la transparencia, la trazabilidad y los controles contra el fraude y la corrupción.

El desafío será traducir los compromisos ambientales y sociales en resultados concretos, medibles y verificables.

8. Modelos de negocio: crecer sin comprar más minas

La forma de hacer negocios también está cambiando. Para el 23% de los encuestados, los nuevos modelos de negocio ya son un eje central de innovación. En los próximos dos a cinco años, esa proporción podría llegar al 45%.

Las empresas exploran alianzas, contratos, colaboración entre operaciones de un mismo distrito y nuevas fuentes de capital para generar valor sin necesidad de adquirir más activos.

Además, el 68% prevé una mayor participación en los mercados comerciales globales. La estrategia apunta a mejorar el acceso a mercados de mayor valor, optimizar ventas y envíos y avanzar en actividades como la mezcla, el procesamiento y la refinación.

La oportunidad está en ampliar la participación a lo largo de la cadena de valor, sin asumir necesariamente el costo y el riesgo de comprar nuevos yacimientos.

9. Ciberseguridad: la minería también puede quedar fuera de servicio por un ataque

La digitalización de las operaciones mineras trae beneficios, pero también amplía la superficie de exposición a amenazas cibernéticas.

El estudio de EY señala que solo el 18% de los encuestados tiene visibilidad completa de sus sistemas de control industrial. Además, el 67% de los activos del sector se encuentra dentro de una zona considerada vulnerable.

El riesgo crece a medida que las minas conectan más equipos, incorporan sistemas de terceros y aceleran el uso de inteligencia artificial, en ocasiones sin una supervisión suficiente.

La ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivo del área de tecnología. EY propone que los directorios definan cuál es la “empresa mínima viable”: los sistemas, instalaciones y procesos que deben permanecer operativos ante un incidente.

La pregunta ya no es solamente cómo evitar un ataque, sino qué puede seguir funcionando si ocurre.

10. Licencia para operar: la confianza de las comunidades es decisiva

La licencia social y operativa de una compañía minera depende cada vez más de su capacidad para gestionar los impactos ambientales y comunitarios durante todo el ciclo de vida de un proyecto.

Para el 28% de los encuestados, la confianza de las comunidades es una prioridad en materia de sustentabilidad. Además, el 26% espera que los gobiernos endurezcan los requisitos de consulta a las partes interesadas durante los próximos 12 meses.

El informe advierte que las empresas deben dejar atrás una mirada centrada únicamente en el diálogo y demostrar resultados concretos. La relación con las comunidades, el ambiente y el territorio debe incorporarse desde el diseño de los proyectos y mantenerse en las decisiones cotidianas de cada operación.

La licencia para operar, en definitiva, no se obtiene una sola vez: se construye y se sostiene a lo largo del tiempo.

La minería que viene: productividad, flexibilidad y confianza

El informe de EY muestra a una industria que deberá administrar dos velocidades. Por un lado, responder a los riesgos inmediatos: minas más complejas, costos crecientes, incertidumbre geopolítica y cadenas de suministro vulnerables. Por el otro, prepararse para una demanda que seguirá expandiéndose, impulsada por la electrificación, la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial.

En ese escenario, la ventaja competitiva no dependerá de una única herramienta ni de una apuesta aislada. Las empresas que mejor se adapten serán aquellas capaces de combinar eficiencia operativa, financiamiento flexible, cadenas de suministro más sólidas, transformación digital y relaciones de confianza con las comunidades. Lo que queda del reporte es que la minería no solo tendrá que producir más: tendrá que hacerlo de manera más inteligente, resiliente y sostenible.