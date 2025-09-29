Annika Klump: "Argentina se posiciona como proveedor de petróleo, gas e hidrógeno verde para Alemania"

La miembro de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) participó del evento Energía & Minería de Ámbito Debate y analizó las potencialidades del país en materia energética.

Annika Klump , miembro de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK), participó del evento Energía & Minería de Ámbito Debate y disertó en el panel moderado por la Editor in Chief del Buenos Aires Herald, Estefanía Pozzo , donde se refirió a los intereses que tiene Alemania en el sector energético nacional.

Klump compartió el espacio con Sergio Spadone , presidente de la Cámara Comercio Argentino - China; Pablo Adaniya , miembro Cámara de Comercio Sueco Argentina; y Analía Canale , Directora Ejecutiva en CAMBRAS (Brasil).

Para comenzar, señaló que el interés por el sector energético no es algo nuevo, sino que en Alemania siempre siguieron el petróleo, gas y energía nuclear:.

"El sector de minería es más nuevo, que genera un creciente interés de Alemania a nivel internacional. En su territorio, Alemania no cuenta con tanta diversidad de minerales críticos, por eso es un interés. En energía sigue habiendo un fuerte interés en transición energética", apuntó.

En se marco, destacó que "Alemania abre su mirada a buscar partners estratégicos a nivel internacional para el abastecimiento energético, donde hay toda una nueva oportunidad".

Dentro de ese esquema, completó, "Argentina se posiciona no solo como proveedor de petróleo y gas, sino también de hidrógeno verde. Hay algunas cuestiones a resolver para que se puedan iniciar inversiones"

Más adelante en su alocución, Klump pidió desarrollar la infraestructura, específicamente las redes de transporte de alta tensión, un sector al que calificó como crítico. "Ese es un gran limitante al desarrollo de proyectos grandes de energías renovables", puntualizó, y completó: "Sin desarrollo de las redes, el desarrollo del sector energético es limitado".

Acto seguido, mencionó los históricos lazos culturales y sociales entre Argentina y la Alemania, que ponen al país en el foco a pesar de la distancia. También la larga trayectoria a nivel comercial que rige a ambas naciones.

"Ambos países tienen firmado un convenio energético para seguir desarrollando ambos sectores. La transición energética es algo en lo que Alemania puede aportar, más allá de las empresas en la Argentina, que está interesadas en cooperar a nivel de partners", concluyó.