Fernando Montenegro: "El desafío es cómo ser más competitivo con el mundo"

El Gerente Comercial Enterprise de Logicalis participó del tercer panel del evento Energía & Minería de Ámbito Debate y compartió su experiencia vinculada al sector.

El Gerente Comercial Enterprise de Logicalis, Fernando Montenegro, participó del tercer panel del evento Energía & Minería de Ámbito Debate , moderado por el periodista Julián Guarino, y compartió su visión respecto a la actualidad del sector.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Montenegro dijo que Logicalis es un integrador de tecnología global, con casa matriz en el Reino Unido y con presencia muy fuerte en Latinoamérica: " Nuestros clientes están en todos los sectores de la economía, obviamente en oil & gas y minería. Integramos a grandes marcas de tecnología", sostuvo.

"Básicamente lo que hacemos es diseñar, instalar y gestionar con servicios propios proyectos de tecnología", sintetizó.

Prosiguiendo, sostuvo que el denominador común del sector es la competitividad y la eficiencia operativa, poniendo como ejemplo el plan 4x4 de YPF: "El desafío es cómo ser más competitivo con el mundo. En el caso de Vaca Muerta, cómo competir contra el shale de EEUU. El rol que jugamos desde la tecnología es ayudar a ser más eficientes operativamente en esa dirección".

"Algo que ya está pasando es monitorear en tiempo real las variables críticas de todo el proceso de extracción y producción en un centro de monitoreo centralizado", analizó.

Tercer panel Ámbito Debate Tercer panel del evento Energía & Minería de Ámbito Debate.

Y remarcó: "Eso produce la posibilidad de tomar decisiones mucho más rápidas, con un proceso de mejora continúa permanente. También demanda mucha tecnología: conectividad, sensores, etc. Después, hay que gestionar toda esa cantidad bestial de datos que se producen". Pidió, a la par, estar muy atento al a cyberseguridad industrial.

"Hay mucho espacio para seguir creciendo en el segmento tecnológico. Así como hace algunos años pasó en los sectores bancario y financiero, donde la transformación digital ya está madura. En oil & gas y minería todavía hay un camino para recorrer en transformación digital", reflexionó, a su turno, Fernando Montenegro.

"Estamos viendo proyectos muy interesantes en el norte. Este año vamos a estar haciendo eventos de tecnología en Neuquén y San Juan para minería. Nos acercamos adonde suceden las cosas realmente", finalizó.