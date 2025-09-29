Los bonos en dólares comenzaron la jornada de este lunes 29 de septiembre con un desempeño mixto, tras la reciente restricción al arbitraje del dólar oficial y los financieros. El mercado mantiene la atención en la acumulación de divisas por parte del Tesoro, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran subas en las operaciones previas a la apertura.
Los bonos operan mixtos y los ADRs repuntan tras las restricciones cambiarias
Luego de la restricción para arbitrar los dólares financieros y el oficial, el foco del mercado se mantiene sobre la acumulación de reservas en momentos de fuerte liquidación del agro tras las retenciones cero.
