El Gobierno recibe a la Mesa de Enlace en medio de la tensión por las retenciones

Este lunes a las 15, en la sede de la cartera de Agricultura, se concretará un encuentro entre funcionarios y referentes del agro.

Funcionarios del Gobierno y representantes del agro mantendrán una reunión este lunes a las 15 en la sede de Agricultura. Aunque el motivo formal del encuentro con la Mesa de Enlace será coordinar asuntos relacionados al INTA, desde el sector rural apuntan a que se discuta también el espinoso tema de las retenciones.

Durante el fin de semana, el malestar del campo no se apaciguó. La eliminación temporaria de las retenciones para exportación de granos y carnes -que estuvo vigente apenas unas horas- fue objeto de críticas, dado que favoreció principalmente a las grandes empresas exportadoras.

Desde el Gobierno todavía no confirmaron qué funcionarios se sentarán en la mesa oficial. Aunque el eje oficial del diálogo será el INTA, fuentes del agro dicen que insistirán para que el debate sobre los derechos de exportación quede en la mesa.

Retenciones: el malestar de los productores agropecuarios Hace pocos días, el Gobierno decidió eliminar las retenciones hasta el 31 de octubre -o hasta que se alcanzaran los 7.000 millones de dólares en liquidaciones-. Ese monto fue rápidamente cubierto por cerealeras como LDC, Bunge, AGD, Cofco, Molinos y Viterra. Entonces, se volvió a imponer el esquema de retenciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1970078533247459394&partner=&hide_thread=false La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir.



Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero… — Manuel Adorni (@madorni) September 22, 2025

Para CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), esta maniobra fue una “negociada” de carácter financiero: una jugada para conseguir dólares urgentes y “tapar un incendio” cambiario, pero que dejó al productor con la sensación de haber sido engañado. Su vicepresidente, Javier Rotondo, fue contundente: “Fue burla… el productor se sintió defraudado”. Un senador de Buenos Aires, Maximiliano Abad, opinó que lo que se presentó como un gesto hacia el campo terminó siendo una concesión para las cerealeras: “una medida que favoreció a los grandes exportadores en detrimento del Estado y los productores.” Norberto Yauhar, ex ministro de Agricultura, fue más allá: dijo que esta actuación fue “un cachetazo rotundo a la producción”, que solo benefició a un reducido grupo de empresas. Para él, la rapidez con la que las cerealeras liquidaron dólares demuestra que la operación estaba planificada con anticipación.