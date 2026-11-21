El aumento de diciembre trae nuevos montos para la asignación, aunque no todas las familias recibirán la misma cantidad.

Los titulares de la AUH de ANSES deberán tener en cuenta el descuento habitual al consultar cuánto cobrarán por cada hijo.

Con diciembre cada vez más cerca, quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES ya tienen un nuevo aumento por delante. La actualización llega en medio de los gastos propios de fin de año, pero hay un detalle que siempre genera dudas: cuánto dinero se deposita realmente por cada hijo.

La cuenta no es tan directa como parece, especialmente para quienes todavía tienen un porcentaje pendiente de cobrar.

En diciembre de 2026, la AUH tendrá un aumento del 2,17% , correspondiente a la inflación de octubre. Aunque el INDEC informó una suba de precios del 2,2%, el porcentaje aplicado por movilidad es ligeramente menor porque se utiliza el índice con mayor precisión.

ANSES retiene habitualmente el 20% de la AUH, aunque algunas familias ya pueden recibir el monto completo.

Esta actualización responde al mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta mensualmente las prestaciones sociales tomando como referencia la inflación de dos meses atrás.

En cuanto al cobro, ANSES retiene habitualmente el 20% de la asignación y deposita el 80% restante . Ese dinero se libera cuando se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Sin embargo, desde noviembre comenzó a aplicarse un sistema de verificación automática que permite a las familias con hijos de hasta cuatro años inclusive recibir el 100% mensual cuando se comprueba el cumplimiento de los requisitos sanitarios.

Cuánto se percibe por cada hijo en la categoría general y en hijos con discapacidad

Con el incremento previsto para diciembre, el valor general de la AUH pasará de $159.611 a $163.075 por hijo. De ese total, quienes continúen bajo el esquema habitual de retención recibirán $130.460, mientras que los $32.615 restantes quedarán reservados.

Para las familias con hijos con discapacidad, la prestación aumentará de $519.704 a $530.982 mensuales. En estos casos, el importe que se deposita después del descuento será de $424.785,60, con una retención de $106.196,40.

Estas cifras corresponden a los valores generales calculados con la movilidad de diciembre. En las provincias patagónicas y otras localidades alcanzadas por el adicional de Zona 1, los importes son superiores. Además, cuando corresponda el pago del 100% por verificación automática, las familias recibirán el monto completo de su categoría, sin la retención mensual.

La AUH tendrá nuevos valores en diciembre tanto para la categoría general como para los hijos con discapacidad. Magnific

El calendario de pagos y los requisitos clave para percibir la asignación completa sin recortes

El calendario de pagos de diciembre comenzará el miércoles 9, después del feriado nacional del 8 de diciembre, y finalizará el martes 22. Las acreditaciones se organizarán según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 5: miércoles 16 de diciembre

DNI terminados en 6: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 7: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 8: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 9: martes 22 de diciembre

Para cobrar el 20% que habitualmente se retiene, las familias deben acreditar los controles de salud y vacunación de sus hijos. A partir de los cinco años también se exige el cumplimiento de la escolaridad.

Con el nuevo mecanismo de verificación, ANSES puede comprobar estos requisitos mediante el intercambio de información con los organismos de salud y educación. Cuando los datos están disponibles y se cumplen las condiciones para el pago automático, el organismo deposita el importe completo de la asignación.

Si la información no figura en el sistema, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la sección Hijos y consultar el estado de la Libreta AUH. Desde allí podrán generar el formulario, completarlo con los datos faltantes y presentarlo para solicitar el dinero retenido.