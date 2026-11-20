Los cinco FCI más rentables de perfil agresivo invierten en pesos y están enfocados en instrumentos de renta fija.

Los cinco FCI más rentables de perfil agresivo invierten en pesos y están enfocados en instrumentos de renta fija.

En un escenario en el que los inversores buscan alternativas para obtener rendimientos en pesos, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de renta fija aparecen como una opción para quienes están dispuestos a asumir mayores riesgos a cambio de una rentabilidad potencialmente superior .

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Según los datos de FondosOnline, los cinco fondos más rentables de perfil agresivo invierten en pesos y están enfocados en instrumentos de renta fija .

El primer lugar corresponde a Consultatio Deuda Argentina Clase A , que registra una suba interanual del 40,25% y del 35,83% en el acumulado del año. Se trata de un fondo de renta fija en pesos, con horizonte de inversión de largo plazo y un perfil agresivo.

En segundo lugar aparece Galileo Ahorro Plus Clase A , con un rendimiento interanual del 36,5% y una variación del 32,12% en lo que va del 2026. A diferencia del anterior, está pensado para un horizonte de corto plazo.

El tercer puesto es para CMA Protección Clase A , que acumula una rentabilidad del 30,43% en la medición año a año y del 26,11% desde enero. Su principal característica es que apunta a un horizonte muy corto, por lo que puede resultar una alternativa para quienes buscan administrar liquidez en pesos sin comprometer el capital durante períodos prolongados.

Los cinco FCI más rentables de perfil agresivo invierten en pesos y están enfocados en instrumentos de renta fija.

Por su parte, Toronto Trust Renta Fija Plus Clase B ocupa el cuarto lugar, con un rendimiento del 28,86% en la medición interanual y del 23,38% en el acumulado anual.

Finalmente, CMA Performance Clase B completa el grupo de los cinco fondos destacados. Presenta una variación interanual del 20,57% y una suba del 15,65% desde principios de 2026.

Qué tienen en común los FCI más rentables

Al analizar la composición de los cinco fondos, aparece un denominador común: la fuerte exposición a instrumentos de deuda del mercado argentino, principalmente títulos públicos nacionales, letras del Tesoro y bonos que ofrecen distintas formas de rendimiento.

Las carteras combinan instrumentos a tasa fija, variable, ajustados por inflación (CER) y vinculados a la evolución del dólar. También incorporan obligaciones negociables de empresas, pagarés y, en algunos casos, participaciones en otros fondos comunes de inversión.

Esta diversificación permite capturar diferentes oportunidades de tasas y cobertura, aunque mantiene una exposición significativa a los riesgos soberano, crediticio y macroeconómico local.