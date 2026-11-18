El Gobierno porteño presentó el cuadro tarifario que regirá el próximo año. Asimismo, convocó a audiencia pública para cumplir con los pasos previstos por la ley.

El boleto de colectivo tendrá un nuevo aumento y seguirá rigiendosé por el esquema de actualziaciones mensuales que se implementó durante este año.

El Gobierno porteño dio a conocer este jueves el cuadro tarifario para las 31 líneas de colectivos que regirá durante 2027. Lo hizo en el marco de la convocatoria a una audiencia pública en la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con una nueva actualización de los boletos de los colectivos. A principios de mes dio a conocer el mecanismo de aumentos para el subte .

La convocatoria fue formalizada este miércoles a través del Decreto 400/26, firmado el 16 de noviembre y publicado días atrás en el Boletín Oficial de CABA, con el fin de cumplir con los pasos previstos antes de la implementación de los incrementos.

La propuesta de la administración de Jorge Macri establece un mecanismo de subas mensuales para el próximo año. El esquema tomará como referencia la inflación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un plus del 2%.

El pasaje mínimo para las 31 líneas de colectivos que circulan por CABA actualmente se ubica en $956 por persona. El Gobierno porteño prevé llevarlo a $1.026,26 en la tarifa plena.

La fecha de la audiencia pública está prevista para el 29 de diciembre y se desarrollará a partir de las 12, bajo modalidad virtual. Será abierto a la participación de los vecinos, pero deberán inscribirse previamente.

Cómo quedará el cuadro tarifario de los colectivos para 2027

El proyecto tarifario presentado como anexo del decreto establece los siguientes valores por pasajero, según la distancia recorrida y el tipo de servicio:

Distancia Tarifa plena Tarifa expreso 0 a 3 kilómetros $1.026,26 $1.282,82 3 a 6 kilómetros $1.140,34 $1.425,43 6 a 12 kilómetros $1.228,20 $1.535,25 12 a 27 kilómetros $1.316,10 $1.645,13

El esquema de actualización contempla una suba mensual equivalente al 2% sobre la última tarifa aprobada, a la que se le añadirán las variaciones del IPC nacional de dos meses anteriores al de aplicación.

En el decreto, el Gobierno porteño argumentó que destina alrededor de $20.000 millones mensuales en subsidios para sostener el funcionamiento del sistema, mientras que los aportes presupuestarios cubren cerca del 60% de sus costos operativos.

La actualización busca equilibrar la participación de las tarifas en el financiamiento del servicio, según señalaron, y apunta a atender necesidades vinculadas con la renovación de las unidades, la incorporación de energías limpias, la seguridad vial y la calidad de los viajes.

Las 31 líneas de colectivos que pasaron bajo jurisdicción porteña en septiembre del 2024 transportan un promedio de 850.000 pasajeros durante los días hábiles.

Aumento del subte

Al aumento del colectivo se le sumará el del subte y el Premetro. A principios de mes, el Gobierno porteño convocó formalmente a una audiencia pública para debatir un nuevo aumento en las tarifas la red. El encuentro se llevará a cabo el 22 de diciembre y tiene por objetivo establecer el cronograma de precios para el próximo año.

La propuesta de la Ciudad elevaría el boleto general del subterráneo a $2.104 durante el próximo año. Además, contempla establecer un esquema de actualización mensual que combinará la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los dos meses previos más un plus del 2%.

El valor actual para el mes de noviembre se ubica en $1.887 para quienes realicen hasta 20 viajes mensuales y tengan la SUBE registrada. Los usuarios que viajen con una tarjeta sin registrar deben pagar $2.541,10, mientras que el boleto del Premetro alcanza los $660,45.

El cuadro tarifario del subte para el 2027

Para el año próximo, la administración de CABA propuso elevar la tarifa general a $2.104 para los primeros 20 viajes del mes en aquellos casos que se utilice una tarjeta sin contacto nominalizada.

Los descuentos por cantidad de viaje continuarán aplicándose para el caso en que un usuario utilice el servicio más de 20 veces. A partir del viaje 21, el valor se reducirá a $1.683,20. En caso de realizar más de 31 traslados, se cobrará $1.472,80 por viaje y a partir de los 41 viajes tendrá un valor de $1.472,80.

Si la tarjeta está sin nominalizar, el valor inicial sube a $3.345,36 y la escala será la siguiente: $2.676,29 a partir del viaje 21, $2.341,75 desde el 31 y $2.007,22 cuando se viaje más de 41 veces por mes.

El cronograma también contempla aumentos para el Premetro. El boleto simple inicial será de $736,40, pero en caso de utilizar una tarjeta sin nominalizar se elevará a $1.170,88. En caso de combinar subte y Premetro, la tarifa seguirá el mismo esquema previsto para el servicio subterráneo.