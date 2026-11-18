Cumbre de jueces en Comodoro Py: camaristas y magistrados analizaron la gestión de cara al sistema acusatorio Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









Los miembros de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal recibieron a los jueces federales de primera instancia en un encuentro que sirvió para abrir una agenda común con el fin de mejorar el funcionamiento de los tribunales.

Los camaristas y los jueces de primera instancia durante el encuentro en Comodoro Py.

Los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Farah, Mariano Llorens, Pablo Yadarola, Pablo Bertuzzi y Roberto Boico, mantuvieron este miércoles un encuentro de trabajo institucional con los magistrados de primera instancia del fuero.

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Participaron los jueces del edificio de Comodoro Py María Servini, Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Julián Ercolini.

La reunión tuvo como propósito generar un espacio de diálogo e intercambio sobre cuestiones vinculadas a la gestión judicial, conocer de primera mano las necesidades y requerimientos de cada dependencia y avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas.

Nuevo sistema acusatorio y fortalecimiento de la Justicia La mirada estuvo puesta además en el sistema acusatorio, en el que los fiscales dirigirán las investigaciones y que se espera comience a regir en la justicia federal de CABA desde el 15 de febrero.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de fortalecer la articulación entre ambas instancias, optimizar los recursos disponibles y promover una gestión judicial más eficiente, coordinada y orientada a mejorar el funcionamiento de los tribunales.

Según informaron desde la Cámara, la reunión constituyó un paso significativo hacia la consolidación de una agenda de trabajo común, basada en la cooperación institucional, el diálogo permanente y el compromiso compartido de fortalecer el servicio de justicia.

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