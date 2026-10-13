Miguel Topelberg: "Hoy es necesario trabajar como partners estratégicos desde la concepción hasta la explotación de los parques"

El gerente de Cuentas Estratégicas de Siemens Argentina analizó el impacto de la tecnología en el sector durante el octavo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El gerente de Cuentas Estratégicas de Siemens Argentina, Miguel Topelberg, se refirió al avance de la tecnología en el sector.

El gerente de Cuentas Estratégicas de Siemens Argentina , Miguel Topelberg , se refirió al avance de la tecnología en el sector durante su participación en el octavo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

En el evento, moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli , Topelberg destacó a Siemens como “ una empresa de tecnología global con 175 años de experiencia (168 en Argentina) en infraestructura crítica en ciudades, energía e industria”.

“Migró en el último tiempo en su orientación tecnológica hacia la conjunción de todos los automatismos, electrificación, software, inteligencia artificial y analítica a la creación de la unión entre el mundo real y el digital. La idea es acelerar la transición energética de nuestros clientes y la transformación digital . Somos 320.000 colaboradores a nivel mundial”, expresó.

Topelberg resaltó que los nuevos proyectos “están siendo bastante demandantes con los plazos de ejecución” y planteó que hoy existe “ la necesidad de trabajar como partners estratégicos desde la concepción hasta la explotación de los parques ”.

“Desde Siemens estamos acompañando desde la planificación y la factibilidad, la electrificación e interconexión, hasta la gestión y monitoreo propiamente dicho”, observó y aseguró que “ reducir el opex es evitar paradas intempestivas, poder maximizar el uso de los activos y tener un control claro y en línea de lo que pasa en nuestras instalaciones ”.

La adaptación a las nuevas tecnologías

Sobre el manejo de la tecnología, indicó: “La red hoy no es manejable como era antes con la persona de experiencia que estaba en cada una de las líneas. Hoy, al incorporar renovables y almacenamiento, sabemos que los flujos de potencia son multidireccionales”.

“Más allá de eso, en pequeñas áreas geográficas podés tener un parque y la red dinámicamente pasa una nube y te desaparecieron 300 MW. Eso está generando un montón de situaciones que ya no son humanamente manejables y la concepción propia de la red exige cambiar”, indicó.

Ante este escenario, planteó: “Ahí nacen dos criterios que son la adaptabilidad como capacidad de la red para poder ver a través de la digitalización lo que está pasando para poder anticiparse. Vas a tener un forecast del clima, por ejemplo, y empezar a reconfigurar tu red para que el impacto sea lo menor posible, tal vez de forma automática, porque estamos caminando hacia las redes autónomas”.

Eficiencia e infraestructura

Con respecto a la administración de recursos, el referente de Siemens afirmó: “Lo vemos también de eficiencia en cómo manejamos los recursos. Muchas de las cosas que hoy necesitamos se ven limitadas por infraestructura. Por un lado, nos preguntamos si esperamos, pero todavía hay para hacer. Entonces ahí viene el análisis de la información y lo siguiente es actuar”.

“Tiene una parte que es la digitalización de la red que está resuelto con nuestra plataforma Electrification X, pero tiene toda la capa adicional de software que empieza a tener analítica, capacidad de cálculo y recomendar cuál es el mejor escenario posible”, explicó.

Pensando a futuro, Topelberg se mostró “entusiasmado al ver lo que está pasando y lo que puede pasar” y manifestó que “con la conjunción de los actores, esto se va a mover para adelante”.