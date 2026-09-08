El mercado de motos se expande con más modelos y fuerte presencia de opciones económicas + Agregar ámbito en









Con un crecimiento del 34% interanual, el sector consolida su dinamismo impulsado por la demanda urbana y una oferta cada vez más diversificada por debajo de los $5 millones.

El mercado de motos sigue ganando terreno en el país Imagen: Freepik

El mercado de motocicletas en la Argentina atraviesa un momento de fuerte crecimiento, con un aumento interanual del 34% que no solo se refleja en los patentamientos, sino también en la ampliación de la oferta disponible. Las terminales y marcas incorporan nuevas alternativas para distintos usos, desde movilidad urbana hasta modelos de mayor cilindrada.

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Gama de entrada: las opciones de motos más elegidas por los usuarios En el segmento de hasta $5 millones se concentra el mayor volumen de ventas, con modelos accesibles que priorizan bajo consumo, mantenimiento económico y practicidad para el uso diario.

En ese grupo, Honda sostiene el liderazgo del mercado con la Wave, disponible en $3.529.707 (sin freno a disco) y $4.020.800 (con freno a disco). También se destaca la CB125 Twister, desde $4.135.300, junto con la GLH 150, que se ubica en $4.737.555 y apunta a un uso urbano más intensivo.

Bajaj mantiene su presencia en el segmento street con la Rouser NS 160 UG2, cotizada en $4.690.990, que incorpora mejoras de equipamiento como el embrague antirrebote.

Honda sostiene el liderazgo del mercado con la Wave, disponible en $3.529.707 (sin freno a disco) y $4.020.800 (con freno a disco). En el segmento on-off, Hero gana protagonismo con la Xpulse 200, ofrecida en torno a $4.750.000, orientada a un uso mixto entre ciudad y caminos rurales.

Entre las alternativas más económicas aparecen la Gilera Sahel 150 cc ($2.630.000) y la Zanella ZT 150 ($2.490.000), ambas posicionadas en la franja de entrada del mercado. En scooters, Kymco ofrece la Super 8 150 cc, con un valor de $4.259.990. Ranking: cuáles son las motos más vendidas del año El liderazgo del mercado continúa concentrado en modelos de baja cilindrada, especialmente en el segmento CUB y scooters, que explican la mayor parte de los patentamientos. De acuerdo con datos de ACARA, los modelos más vendidos del año son: Honda Wave: 59.184 unidades Gilera Smash: 51.687 unidades Keller KN110-8: 51.658 unidades Motomel B110: 38.811 unidades Corven Energy 110: 33.193 unidades Mondial LD 110 MAX: 22.537 unidades Motomel S2 150: 12.701 unidades SIAM QU 110: 12.287 unidades Zanella ZB 110: 11.476 unidades Honda GLH 150: 10.440 unidades En el balance por marcas, Honda se mantiene al frente del ranking, seguida por Gilera y Motomel, en un escenario donde la accesibilidad continúa marcando el pulso del sector.

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