JetSmart se expande con 10 nuevos aviones y suma nuevas rutas

La low cost anunció una inversión superior a u$s550 millones para ampliar su flota hasta 23 aeronaves en 2027. Incorporará nuevos destinos nacionales e internacionales en medio del repliegue operativo de Flybondi.

La compañía proyecta alcanzar una flota de 17 aviones en octubre, llegar a 19 unidades en diciembre y completar las 23 aeronaves para la temporada de verano 2027.

JetSmart anunció un nuevo plan de expansión en Argentina que contempla la incorporación de 10 aeronaves Airbus A321 y una inversión superior a los u$s550 millones , con el objetivo de alcanzar una flota de 23 aviones operativos en el país para enero de 2027.

La estrategia llega en un contexto de fuerte reconfiguración del mercado aerocomercial doméstico, marcado por la reducción de operaciones de Flybondi , que según fuentes del sector atraviesa una significativa contracción de su actividad, con menos aviones en servicio y elevados niveles de cancelaciones.

Como parte de este crecimiento, JetSmart comenzará a operar nuevas rutas hacia Posadas, San Juan y Santiago del Estero, tres destinos que actualmente son atendidos o fueron operados por Flybondi. Además, sumará una nueva conexión internacional hacia Maceió, en Brasil, ampliando su presencia en uno de los mercados turísticos que más crecimiento muestra en la región.

La compañía pondrá en marcha de manera inmediata la venta de pasajes para la ruta entre Buenos Aires y Posadas, mientras que los vuelos hacia San Juan y Santiago del Estero serán habilitados durante las próximas semanas.

"Estamos aprovechando el espacio que han dejado", afirmó Estuardo Ortiz , CEO de JetSmart, al referirse al escenario que atraviesa el mercado local. El ejecutivo destacó además el desempeño que vienen mostrando las rutas hacia Brasil, especialmente Brasilia y Natal, lo que impulsó la incorporación de Maceió dentro de la red regional de la empresa.

Con las nuevas incorporaciones, la low cost avanzará sobre mercados donde Flybondi había logrado consolidar presencia en los últimos años. En otros casos, la estrategia pasa por cubrir áreas de influencia similares a través de aeropuertos alternativos. Mientras Flybondi opera en Corrientes, por ejemplo, JetSmart mantiene servicios hacia Resistencia; y mientras una llega a Puerto Madryn, la otra concentra sus operaciones en Trelew.

La expansión se produce en un contexto desafiante para el sector. Durante el segundo trimestre del año, la oferta total de asientos en el mercado de cabotaje registró una caída cercana al 13%. Sin embargo, en el caso de Flybondi, la reducción habría superado el 50%, según estimaciones de la industria.

El plan de crecimiento contempla una incorporación gradual de aeronaves durante los próximos meses. La compañía proyecta alcanzar una flota de 17 aviones en octubre, llegar a 19 unidades en diciembre y completar las 23 aeronaves para la temporada de verano 2027.

Según la empresa, la incorporación de los 10 nuevos Airbus A321 representa una inversión superior a los u$s550 millones. La cifra se suma a los aproximadamente u$s750 millones que JetSmart asegura haber invertido en Argentina desde su desembarco en el mercado local en 2018.

"Somos la aerolínea de mayor crecimiento de la Argentina y de Sudamérica", sostuvo Ortiz al presentar el programa de expansión, que también prevé la creación de alrededor de 300 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.

A nivel regional, JetSmart opera actualmente una flota de 54 aeronaves y una red que supera las 90 rutas en distintos países de Sudamérica. Con este nuevo desembarco en destinos domésticos argentinos, la compañía busca consolidar su posición como principal operador low cost del país y capturar parte de la demanda que queda disponible tras el repliegue de su principal competidor.