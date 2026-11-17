La producción de hidrocarburos y la generación eléctrica muestran el peso creciente de Vaca Muerta y de las fuentes limpias en la matriz energética. Un informe relevó cuánto valen el crudo y el gas en el mercado local, cuál es el costo mayorista de la electricidad y a qué precios se venden los combustibles.

La producción argentina de petróleo alcanzó los 154.200 metros cúbicos diarios en septiembre de 2026, un volumen equivalente a unos 4,63 millones de metros cúbicos en 30 días. Vaca Muerta explicó el 72,2% del total nacional.

¿Cuánta energía produce la Argentina en un mes? La respuesta depende de qué se mida. En septiembre de 2026, el país extrajo un promedio de 154.200 metros cúbicos diarios de petróleo , produjo 142,3 millones de metros cúbicos de gas natural y generó 371,7 gigawatts hora de electricidad por día .

Si se toma la oferta eléctrica total, que incluye las importaciones, el volumen llegó a 387,4 GWh diarios. Y si se compara en barriles de petróleo equivalenes (boe), los hidrocarburos sumaron 1.823.689 boe diarios en septiembre. De ese total, unos 970.000 son barriles de crudo, un meta que quedó a un paso del millón que busca la industria .

Llevados a una referencia de 30 días, esos registros equivalen a unos 4,63 millones de metros cúbicos de crudo, 4.269 millones de metros cúbicos de gas y 11.151 GWh de generación eléctrica local. Al sumar la energía importada, la oferta total del sistema alcanza unos 11.622 GWh mensuales.

Detrás de esos números hay una transformación cada vez más visible: el crecimiento de los recursos no convencionales, con Vaca Muerta como protagonista , y una matriz eléctrica en la que las fuentes hidráulica, nuclear y renovable ya explican más de seis de cada diez unidades generadas localmente.

El avance, sin embargo, no es uniforme. Mientras el petróleo mantiene un fuerte ritmo de expansión, el gas muestra un crecimiento más moderado en el total nacional y la generación térmica pierde participación frente al aporte de las fuentes limpias.

Los datos surgen del último informe del Instituto Argentino de la Energía (IAE) “General Mosconi”, enviado a Energy Report, que releva la evolución de la producción, el consumo, los precios y el comercio exterior energético.

El trabajo también permite ponerle un valor a esa energía: en agosto, el crudo argentino promedió u$s79,7 por barril y el gas en boca de pozo llegó a u$s4,30 por millón de BTU. En el mercado eléctrico mayorista, el precio monómico alcanzó en septiembre los $136.657 por MWh.

Petróleo: más de 4,6 millones de metros cúbicos por mes

La producción petrolera fue uno de los motores más dinámicos del sector. En septiembre alcanzó los 154.200 metros cúbicos diarios, con una suba del 15% interanual y del 3% frente a agosto. Si se mantiene ese ritmo durante 30 días, el volumen equivale a aproximadamente 4,63 millones de metros cúbicos mensuales.

El crecimiento se explica, fundamentalmente, por el desarrollo del petróleo no convencional. En el promedio de los primeros nueve meses de 2026, la producción nacional llegó a 144.600 metros cúbicos diarios, un 16,3% más que en igual período de 2025. Dentro de ese resultado, Vaca Muerta aportó 100.300 metros cúbicos diarios, con un incremento del 32,6%.

La foto de septiembre confirma el cambio de composición de la industria. El segmento no convencional representó el 72,6% del petróleo producido en el país, frente al 65,4% de un año atrás. En términos de volumen, alcanzó los 112.000 metros cúbicos diarios, mientras que la producción convencional retrocedió un 9,1% interanual, hasta los 42.200 metros cúbicos diarios.

Vaca Muerta concentra prácticamente la totalidad del petróleo no convencional: representa el 99,4% de ese segmento. En septiembre produjo 111.100 metros cúbicos diarios, un 27,7% más que en el mismo mes de 2025, y explicó el 72,2% de todo el crudo extraído en la Argentina.

YPF se convirtió en el vehículo elegido por el mercado para apostar al salto exportador de Vaca Muerta, en medio de un escenario global marcado por energía cara y mayor apetito por activos argentinos.

En el ranking de operadoras, YPF conserva el liderazgo. En el total nacional concentra el 39,5% de la producción, seguida por Pan American Energy (PAE), con el 10,7%, y Pluspetrol, con el 9,8%. En la formación neuquina, la participación de YPF trepa al 50%, mientras que Vista ocupa el segundo lugar, con el 12,2%, y Pluspetrol el tercero, con el 11,3%.

El crecimiento de la producción también tiene un correlato en los precios. Según el informe, en agosto el crudo local promedió u$s79,7 por barril, un 27,4% más que un año antes y un 5,5% por encima de julio. El Brent, referencia internacional, se ubicó en u$s87,7 por barril. La diferencia entre ambos valores fue de u$s8 por barril.

La brecha entre el precio interno y el internacional, además, no es uniforme en todo el país. La Pampa registró el valor más alto, con u$s82 por barril, mientras que Tierra del Fuego tuvo el más bajo, con u$s58,4. La dispersión refleja las diferencias entre las distintas cuencas y mercados de comercialización.

Gas natural: más de 4.200 millones de metros cúbicos al mes

La producción de gas natural alcanzó en septiembre los 142,3 millones de metros cúbicos diarios. El volumen representó un crecimiento interanual del 2,6%, aunque registró una caída del 8,3% frente a agosto. Proyectado sobre 30 días, el nivel de producción equivale a unos 4.269 millones de metros cúbicos.

A diferencia del petróleo, el crecimiento del gas en el acumulado del año fue mucho más moderado. Entre enero y septiembre, la producción promedió 147,4 millones de metros cúbicos diarios, apenas un 0,6% más que en el mismo período de 2025. Vaca Muerta, en cambio, avanzó un 12,1%, hasta los 87,5 millones de metros cúbicos diarios.

La tendencia vuelve a mostrar el retroceso de los yacimientos convencionales y el avance de los no convencionales. En septiembre, estos últimos aportaron el 69,3% del gas producido en el país, frente al 64,1% de un año atrás. La producción no convencional llegó a 98,6 millones de metros cúbicos diarios, mientras que la convencional cayó un 12,2%, hasta los 43,7 millones.

Vaca Muerta explica el 87% del gas no convencional y concentra el 60,3% de la producción nacional. En septiembre, la formación produjo 86 millones de metros cúbicos diarios, un 14% más que un año antes, aunque con una caída mensual del 9,9%.

En cuanto a las empresas, Total Austral lideró la producción nacional de gas, con el 22% del total. Detrás se ubicaron YPF, con el 21,7%, y Tecpetrol, con el 13,7%. En Vaca Muerta, el ranking cambia: YPF encabezó la producción con el 24,7%, seguida por Tecpetrol, con el 20,3%, y Pluspetrol, con el 16,7%.

¿A cuánto se vende el gas argentino?

El precio en boca de pozo se ubicó en agosto en u$s4,30 por millón de BTU, con una suba interanual del 7,7%. En el mismo período, el Henry Hub estadounidense promedió u$s2,95 por millón de BTU, aunque el dato corresponde a septiembre. La comparación debe tomarse con esa diferencia temporal: el precio local se ubicó u$s1,52 por encima de la referencia norteamericana.

La evolución del gas también se observa en el consumo. En agosto, el volumen entregado por redes alcanzó los 131,1 millones de metros cúbicos diarios, un 4,5% menos que un año antes.

La mayor caída se registró en las centrales eléctricas, que redujeron su consumo un 21,2%, hasta los 26,9 millones de metros cúbicos diarios. En contraste, la demanda residencial creció un 7,8%, hasta los 51,9 millones, y explicó el 39,6% del total entregado.

Electricidad: más de 11.600 GWh de oferta mensual y un 62,7% de generación limpia

La oferta de energía eléctrica llegó en septiembre a 387,4 GWh diarios, un 5,4% más que en el mismo mes de 2025, aunque cayó un 6,8% respecto de agosto. En una proyección de 30 días, el volumen total equivale a unos 11.622 GWh. De ese total, 371,7 GWh diarios correspondieron a generación neta local y los 15,6 GWh restantes, a importaciones.

La composición de la oferta muestra un cambio importante. La generación hidráulica fue la que más creció entre las fuentes locales: avanzó un 31,8% interanual, hasta los 116,9 GWh diarios, y representó el 31,5% de la generación neta local. En sentido contrario, la generación térmica retrocedió un 11,6%, hasta los 138,6 GWh diarios, aunque continúa siendo la principal fuente individual, con el 37,3% del total local.

La generación nuclear, que faltaba discriminar en el primer relevamiento, aportó 31,4 GWh diarios en septiembre. El volumen creció un 3,3% respecto del mismo mes de 2025 y un 0,2% frente a agosto. En la comparación con el promedio de los últimos doce meses, la generación nuclear registró una suba del 6,6%. Su participación dentro de la generación neta local fue de aproximadamente el 8,4%.

El dato más relevante aparece al agrupar las fuentes hidráulica, nuclear y renovable. En septiembre sumaron 233,1 GWh diarios, equivalentes al 62,7% de la generación neta local. El volumen creció un 17,4% interanual y superó ampliamente el aporte de las centrales térmicas. En otras palabras, casi dos de cada tres GWh generados en el país provinieron de fuentes no térmicas.

La generación renovable, bajo el régimen de la Ley 27.191, alcanzó los 84,7 GWh diarios, un 6,7% más que un año atrás y un 15,2% por encima de agosto. En una estimación mensual, ese aporte equivale a unos 2.541 GWh. Las renovables representaron el 22,8% de la generación neta local, frente al 22,3% de septiembre de 2025. Su participación promedio en los últimos doce meses fue del 19,2%.

Dentro de ese conjunto, la energía eólica sigue siendo la principal fuente, con el 64,6% de la generación renovable. La solar, sin embargo, mostró el mayor dinamismo: creció un 23,4% interanual y llegó a 20,1 GWh diarios, el 23,7% del total renovable. También avanzaron la biomasa, un 12,9%, y la hidroeléctrica renovable, un 10,5%. El biogás, por su parte, retrocedió apenas un 0,4%.

Dentro del conjunto de fuentes renovables, la energía eólica sigue siendo la principal oferta con el 64,6% de la generación limpia.

¿Cuánta energía se consume en Argentina?

Del lado de la demanda, el consumo eléctrico llegó a 373,7 GWh diarios, con un aumento interanual del 5,4%. El segmento residencial explicó el 45% del total y creció un 7,9%, mientras que la demanda comercial avanzó apenas un 0,3% y la industrial, un 1%.

En cuanto al precio de la energía, el valor monómico mayorista alcanzó en septiembre los $136.657 por MWh, un 29,9% más que un año atrás. El promedio de los últimos doce meses fue de $145.605 por MWh.

El informe del Mosconi adviertió que la caída mensual del 42,7% frente a agosto responde a factores estacionales y no debe interpretarse como un cambio de tendencia.

Combustibles: cuánto cuestan la nafta y el gasoil

La producción de energía también tiene su correlato en el mercado de combustibles. En septiembre, las ventas de nafta y gasoil sumaron 67.700 metros cúbicos diarios, un 1,6% más que en el mismo mes del año pasado. El gasoil explicó el 60,2% de ese volumen, con 40.800 metros cúbicos diarios, mientras que las naftas representaron el 39,8%, con 26.900 metros cúbicos.

Sin embargo, el procesamiento de crudo en las refinerías tuvo una evolución diferente. En septiembre se procesaron 87.000 metros cúbicos diarios de petróleo, un 6,1% menos que un año atrás y un 6,6% por debajo de agosto. Los productos obtenidos, en cambio, sumaron 68.700 metros cúbicos diarios y crecieron un 3,7% interanual.

En los surtidores, los precios de octubre se ubicaron entre u$s1,44 por litro para la nafta súper y u$s1,72 por litro para el gasoil ultra. Las subas interanuales oscilaron entre el 30% para la nafta ultra y el 44,5% para el gasoil común. Frente a septiembre, la nafta súper y la ultra aumentaron un 1,4%, mientras que el gasoil común y el ultra subieron un 2,9%.

El informe también relevó la evolución de los biocombustibles, que forman parte del abastecimiento de energía para el transporte. En agosto, la producción de bioetanol llegó a 110.800 toneladas, con un crecimiento interanual del 1,6%. El maíz aportó el 53,5% del total y la caña de azúcar, el 46,5%.

El biodiesel mostró una expansión mucho más pronunciada: la producción alcanzó las 146.600 toneladas, un 53,5% más que en agosto de 2025. Las ventas llegaron a 150.400 toneladas, con un incremento interanual del 41,4%, impulsadas por las exportaciones, que representaron el 50,7% del total.

En septiembre, los precios en pesos corrientes del bioetanol de caña y de maíz fueron de $1.072 y $983 por litro, respectivamente. El biodiesel se ubicó en $2.012.598 por tonelada.

Medidos en dólares al tipo de cambio mayorista, los valores fueron de u$s0,71 por litro para el bioetanol de caña, u$s0,65 para el de maíz y u$s1.329 por tonelada para el biodiesel.

Exportaciones: el superávit energético llegó a u$s9.428 millones

La expansión de la producción de hidrocarburos también se refleja en el comercio exterior. En septiembre, las exportaciones argentinas de combustibles y energía sumaron u$s1.781 millones, un crecimiento interanual del 89,1%. Las importaciones de combustibles y lubricantes, en tanto, alcanzaron los u$s181 millones, un 3,5% más que un año atrás.

El resultado fue un superávit energético de u$s1.600 millones en un solo mes, que superó en u$s833 millones el saldo de septiembre de 2025. Entre enero y septiembre, el excedente acumulado llegó a u$s9.428 millones, unos u$s4.069 millones más que en igual período del año anterior. En esos nueve meses, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los u$s12.452 millones, con un incremento interanual del 53,6%. Las importaciones, por su parte, sumaron u$s3.025 millones, un 10,1% más.

El dato confirma el cambio de escala que atraviesa el sector energético nacional. La producción de petróleo crece a tasas de dos dígitos, Vaca Muerta gana peso en el abastecimiento de gas y las exportaciones amplían su aporte a la balanza comercial. El próximo objetivo es superar el millón de barriles de petróleo.