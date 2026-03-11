Scania apuesta a la eficiencia: presentó su nuevo motor Super de 11 litros + Seguir en









La marca sueca sumó una nueva opción a su gama de trenes motrices con un propulsor más liviano y eficiente. El lanzamiento apunta a mejorar la productividad del transporte vinculado al agro y a la logística.

El nuevo motor de Scania dice presente en la Argentina

Scania dio a conocer en la Argentina una nueva evolución tecnológica para su línea de motores de camiones: el Super de 11 litros. La novedad amplía el portafolio de la compañía y busca responder a la creciente demanda de soluciones que combinen eficiencia energética, menor peso y alto rendimiento operativo.

El nuevo propulsor, presentando en Expoagro, se ofrece en configuraciones de 350 y 390 HP, y fue diseñado especialmente para operaciones donde el peso del conjunto resulta determinante. Entre las aplicaciones previstas figuran el transporte de granos, leche, cargas generales, camiones volcadores para uso urbano y unidades destinadas al traslado de vehículos.

La reducción de peso del motor permite incrementar la carga útil de los camiones y mejorar su capacidad de trabajo en trayectos largos, lo que se traduce en una mayor flexibilidad para los transportistas y operadores logísticos.

Tecnología Super con menor consumo y costos operativos El nuevo motor Super de 11 litros se apoya en la misma plataforma tecnológica que el reconocido Super de 13 litros, compartiendo aproximadamente el 85% de sus componentes. Esta arquitectura permite mantener los estándares de durabilidad, precisión y rendimiento que caracterizan a la marca sueca.

Entre las innovaciones técnicas se destacan el sistema Cam Phaser y el freno de válvulas variable (VVB), soluciones que optimizan el desempeño del motor y contribuyen a mejorar la disponibilidad de las unidades en operación.

Según informó Scania, el nuevo propulsor puede lograr hasta un 8% de reducción en el consumo de combustible frente a los motores de 9 litros de la marca. Además, permite disminuir hasta un 20% los costos de mantenimiento, lo que impacta positivamente en la Economía Total de Operación de las flotas. scania 2 La novedad amplía el portafolio de la compañía y busca responder a la creciente demanda de soluciones que combinen eficiencia energética, menor peso y alto rendimiento operativo. “El lanzamiento del motor Super de 11 litros representa un paso más en nuestra estrategia de ofrecer soluciones integrales cada vez más eficientes”, señaló Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina, durante la presentación en la muestra agroindustrial. Además del nuevo motor, el stand de Scania exhibe en Expoagro distintas propuestas orientadas al transporte del agro, incluyendo unidades impulsadas a gas dentro de su línea Green Efficiency, motores para generación de energía y una oferta de servicios y mantenimiento destinada a mejorar la disponibilidad de los camiones. Durante la feria también se presentan acciones comerciales especiales en repuestos y servicios, junto con opciones de financiamiento a través de Scania Credit, pensadas para acompañar la renovación de flotas y las decisiones de inversión de los transportistas. Con estas iniciativas, la compañía refuerza su presencia en el sector agroindustrial y su apuesta por un transporte cada vez más eficiente y sustentable.

