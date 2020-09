Se dilatan definiciones: Buenos Aires y Mendoza prorrogaron su canjes

En sintonía, por esa senda transitó en paralelo otro gobernador, el radical Rodolfo Suarez, quien prorrogó hasta el 25 de septiembre en Mendoza el plazo para reestructurar deuda bajo legislación extranjera por u$s590 millones, que -como en el caso bonaerense- venció el pasado viernes.

De esta manera, se dilataron las definiciones en dos provincias clave, aunque con Buenos Aires a la cabeza, ya que concentra más de la mitad del volumen total en juego en las refinanciaciones de deuda de una docena de provincias, del orden de los u$s 13 mil millones.

“En este período el equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas continuará manteniendo conversaciones con los acreedores privados externos para poder alcanzar un acuerdo acorde con la capacidad de pago de la Provincia y que permita recuperar la sostenibilidad de la deuda pública”, señalaron desde el sitio web de la cartera de Hacienda y Finanzas bonaerense, que conduce Pablo López.

Es la séptima extensión que aplica en el marco del canje ofertado el 23 de abril, de la mano de todo un proceso hilvanado en coordinación con el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán.

La propuesta bonaerense original incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $ 5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030.

Pero luego desde la cartera de López se mostraron dispuestos a consensuar enmiendas, aunque siempre bajo la premisa de la sostenibilidad de la deuda.

La prórroga se da además luego de una semana tensa para el Ejecutivo, que debió pilotear una dura protesta policial que derivó en anuncios salariales con blindaje financiero de Nación, a partir del traslado de poco más de un punto de coparticipación desde CABA a Buenos Aires.

En el caso mendocino, Suarez extendió hasta el 25 de septiembre el plazo de renegociación de deuda por u$s590 millones del bono PMY24.

El mandatario cuyano apuesta a continuar con el diálogo con los acreedores, en pos de acceder al 75% de aceptación de los tenedores -hoy ronda el 67%, de la mano de una mejora en la propuesta inicial- para dar el canje por exitoso.

La oferta mendocina -diseñada por su ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri- no incluye quita de capital, pero sí una reducción de intereses del 42%. Una contrapropuesta de un grupo de tenedores fue descartada por no resultar “viable conforme las restricciones en el proceso de refinanciación”, pero las conversaciones siguen abiertas y la provincia –afirman- se encuentra “dispuesta a analizar contrapropuestas de similar valor a aquella presentada por el grupo de acreedores, siempre que estas no impliquen incrementar el monto a pagar en concepto de servicios de amortización e intereses”.