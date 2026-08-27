Agustín Romo dejó la presidencia del bloque bonaerense de LLA en Diputados y asumió Juan Osaba Por Juliana Ricaldoni + Agregar ámbito en









La bancada de La Libertad Avanza en la Cámara baja de la Legislatura formalizó este jueves el recambio que se venía negociando desde hace meses: Romo cede la conducción a su par platense, alineado con el armador Sebastián Pareja, y asume en una de las presidencias del cuerpo.

Juan Osaba, el nuevo presidente de la bancada de Diputados libertaria en la Legislatura bonaerense.

La Libertad Avanza (LLA) concretó este jueves el recambio en la conducción de su bloque en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Agustín Romo dejó la presidencia de la bancada libertaria y en su lugar asumió Juan Osaba, dirigente platense alineado con el armador de LLA y presidente de esa fuerza a nivel bonaerense, Sebastián Pareja.

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El movimiento se definió en el marco de la sesión ordinaria convocada por el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, con la que la Legislatura bonaerense retomó la actividad tras el receso invernal.

El intercambio de roles había sido acordado meses atrás entre los distintos sectores del oficialismo libertario, pero había sufrido sucesivas postergaciones por la falta de sesiones y por tensiones internas.

Cambios en la estructura libertaria Como parte del mismo esquema, Romo pasa a ocupar una de las vicepresidencias de la Cámara baja, cargo que hasta ahora estaba en manos de Osaba. De esta manera, se completa un intercambio de funciones entre ambos legisladores que había sido presentado como una salida negociada para descomprimir las tensiones dentro de la bancada libertaria.

El cambio de autoridades expone el reacomodamiento de fuerzas dentro de La Libertad Avanza bonaerense, donde el sector encolumnado detrás de Pareja y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei consolida su influencia sobre el bloque legislativo.

El bloque libertario en la Cámara baja provincial está integrado por 20 diputados, con mayoría de legisladores alineados a Pareja y sectores minoritarios que responden al asesor presidencial Santiago Caputo, a la senadora Patricia Bullrich y a la exdiputada Carolina Píparo, entre otros. La bancada libertaria en la Cámara baja bonaerense quedó integrada, además de Osaba y Romo, por Gastón Abonjo, Francisco Adorni, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Jazmín Carrizo, María Fernanda Coitinho, Oriana Colugnatti, Analía Corvino, Héctor Gay, Oscar Liberman, Pablo Morillo, Alberto Ontiveros, Carla Pannelli, Sofía Pomponio, María Florencia Retamoso, Nahuel Sotelo Larcher, Teodoro Vera Chávez y Mariela Vitale.