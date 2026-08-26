El PRO vuelve a Casa Rosada para retomar la negociación con el Gobierno

El Gobierno tendrá una intensa agenda política este jueves con el desembarco de los gobernadores de la región centro y la segunda reunión de la mesa política entre La Libertad Avanza y el PRO.

A las 12, Diego Santilli recibirá a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba), y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) para repasar una agenda de gestión e infraestructura para definir un posible esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para grandes usuarios, un frente sensible de cara a la relación con los mandatarios provinciales.

Frigerio, Pullaro y Llaryora intentarán cerrar un acuerdo luego de la reunión de Santilli y Luis Caputo con los gobernadores del norte para destrabar el proyecto de zonas frías a cambio de una resolución para subsidiar la tarifa eléctrica en las regiones denominadas zonas cálidas del noroeste argentino.

Más tarde, a las 17, Santilli, Martín Menem y "Lule" Menem recibirán a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis en una nueva ronda de la mesa de trabajo con el PRO. El objetivo declarado es profundizar la articulación entre La Libertad Avanza y el partido amarillo, con el foco puesto en las reformas pendientes y en la coordinación de la agenda legislativa y territorial, justo en la semana en que el oficialismo blindó los votos para la Carta Orgánica del BCRA y la Ley de Inocencia Fiscal II.

El combo de reuniones —Gabinete, bloques legislativos, gobernadores y PRO— confirma una estrategia de doble vía: puertas adentro, ratificar el rumbo económico y disciplinar al espacio propio; puertas afuera, ampliar los consensos legislativos necesarios para no naufragar en el recinto.

Después de más de tres semanas recluido en la quinta de Olivos y sin agenda pública, Javier Milei reapareció el lunes en Casa Rosada para presidir una reunión de Gabinete que se extendió casi tres horas, la primera desde el 9 de julio. El repliegue previo había dejado buena parte de las definiciones políticas en manos de Karina Milei, y el regreso del Presidente a Balcarce 50 operó como un gesto deliberado: retomar el contacto directo con los ministros y, de paso, marcar que no habrá corrección de rumbo pese a las señales de malestar social por la morosidad y el costo de vida.

El mensaje que bajó a sus funcionarios fue terminante y quedó resumido en una frase que ya circula puertas adentro del oficialismo: al populismo no se le gana con más populismo. Con eso, Milei descartó de plano cualquier tipo de medida que, a su criterio, contradiga el esquema de estabilización, y les pidió a los integrantes del Gabinete que intensifiquen la comunicación de los resultados de gestión, en un contexto donde crecen las voces internas que reclaman que las mejoras macroeconómicas se traduzcan más rápido en el bolsillo de la gente.

Esa discusión reabrió, otra vez, el cortocircuito con Patricia Bullrich, que había cuestionado públicamente la velocidad con la que el plan económico llega a las familias y a las empresas. La ministra llegó tarde también al encuentro del martes con los legisladores, un detalle que en Casa Rosada no pasó inadvertido y que alimenta la lectura de un vínculo cada vez más tenso con el círculo presidencial, en particular con Karina Milei.

Con ese clima de fondo, el Presidente encabezó el martes a las 17.30 una reunión conjunta con los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas, en la antesala de una sesión clave en Diputados por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II. Participaron Karina Milei, Diego Santilli, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt, el titular de la Cámara baja Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo "Lule" Menem y el vocero Adrián Ravier, entre otros funcionarios de primera línea.

Como medida para evitar filtraciones, a los legisladores se les pidió dejar los celulares en la entrada, dentro de sobres con sus nombres. No pudieron llegar el diputado Sebastián Pareja ni el senador Agustín Coto, que a esa hora participaban de una reunión de la comisión bicameral de Inteligencia; Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de Diputados, sí se hizo presente tras retirarse de esa misma comisión.

En su alocución, el Presidente insistió en la necesidad de defender las ideas de la libertad y evitar planteos populistas, y les pidió a los suyos sostener la consistencia de la política fiscal y monetaria en momentos en que la oposición instaló en la agenda pública el problema de la morosidad. Según su lectura, ese señalamiento busca dividir a la sociedad y convertir situaciones económicas puntuales en munición de confrontación política. Como cierre simbólico, regaló ejemplares de "La economía en una lección", de Henry Hazlitt, con prólogo propio.